大阪・関西万博で8月に開催される野外音楽フェス『U-NEXT MUSIC FES』の追加出演者が5日、発表された。シンガー・ソングライター山崎まさよしらの出演が決まった。同フェスは、配信サービス「U-NEXT」の音楽ジャンルの新たな取り組みとなるリアル音楽フェス。最大1万6000人を収容する屋外のEXPOアリーナ「Matsuri」で、8月12日〜17日の6日間にわたり、豪華アーティストのパフォーマンスで盛り上がる。

最終日DAY6(8月17日)は『Augusta Camp Extra in EXPO 2025 〜YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary〜』となる。今年デビュー30周年を迎える山崎まさよしをはじめ、オフィスオーガスタの所属アーティストが集結。それぞれパフォーマンスはもちろんのこと、集結したアーティストによる山崎の楽曲のセッションなどを披露する。ほかの出演アーティストは順次発表される。■大阪・関西万博『U-NEXT MUSIC FES』DAY1:U-NEXT MUSIC FES KAWAII LAB. SESSION in 大阪・関西万博 2025日時:8月12日(火)出演者:FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETDAY2:U-NEXT MUSIC FES LDH DAY SPECIAL LIVE日時:8月13日(水)出演者:EXILE TAKAHIRO、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、Girls2DAY3:U-NEXT MUSIC FES LoveLive! Series EXPO STAGE 〜Right now!〜日時:8月14日(木)出演者:『ラブライブ!』μ's 新田恵海(高坂穂乃果役)、内田彩(南ことり役)、Pile(西木野真姫役)『ラブライブ!サンシャイン!!』Aqours 斉藤朱夏(渡辺曜役)、小林愛香(津島善子役)、降幡愛(黒澤ルビィ役)『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 久保田未夢(朝香果林役)、林鼓子(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)『ラブライブ!スーパースター!!』Liella! 伊達さゆり(澁谷かのん役)、ペイトン尚未(平安名すみれ役)、薮島朱音(米女メイ役)『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 楡井希実(日野下花帆役)、野中ここな(村野さやか役)、菅叶和(大沢瑠璃乃役)、櫻井陽菜(百生吟子役)、葉山風花(徒町小鈴役)、来栖りん(安養寺姫芽役)、三宅美羽(セラス 柳田 リリエンフェルト役)、進藤あまね(桂城泉役)DAY4:U-NEXT MUSIC FES いきものがかり meets 大塚 愛日時:8月15日(金)出演者:いきものがかり、大塚愛DAY5:U-NEXT MUSIC FES TOMOYASU HOTEI “LIVE in EXPO 2025”日時:8月16日(土)出演者:布袋寅泰DAY6:Augusta Camp Extra in EXPO 2025 〜YAMAZAKI MASAYOSHI 30th Anniversary〜日時:8月17日(日)出演者:山崎まさよし / and more…