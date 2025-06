歌手の宇多田ヒカルがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した「First Love」のパフォーマンス音源「First Love - From THE FIRST TAKE」が、9日に配信リリースされることが決定した。5月に『THE FIRST TAKE』に出演し、「Mine or Yours」と「First Love」の2曲をパフォーマンスし、大きな話題となった宇多田。「First Love」の映像は現在までに800万回再生を突破し、公開直後にはYouTubeの急上昇ランク1位を記録するなど、国内外のファンから大きな反響を呼んでいる。

リリースを記念し、昨年開催されたツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』より、「First Love」パフォーマンス映像のプレミア公開も決定。6日午前0時より、宇多田のオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される。また、「First Love - From THE FIRST TAKE」のiTunesプレオーダーも、映像公開と同時にスタートする。