¥â¥é¥¯¥ºÃË¤Î¿¿¹üÄº¡ª¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¥â¥éÍýÏÀ¤È¤Þ¤¤ÎÆÍÁ³¤ÎÇ¥¿±⁉︎¡Ú»ÒµÜÎø°¦#8¡Û
¢¨¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡Ø»ÒµÜÎø°¦¡Ù8ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥é¤Î¹Í¤¨¤¿Àº°ìÇÕ¤ÎÇÛÎ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æµã¤±¤ë
¶³°ì¡ÊÂôÂ¼Îè¡Ë¤È¤Î·èÊÌ¤ò·è°Õ¤·¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò³°¤·¡¢µÆþºÑ¤ß¤ÎÎ¥º§ÆÏ¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢²È¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¤Þ¤¡Ê¾¾°æ°¦Íü¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¶³°ì¤«¤é¤ÎÃå¿®¤¬¡£ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶³°ì¤Ï²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¡¢º£Æü²¿»þ¤´¤íµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡¡²¶¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×
º£¤Þ¤Ç¤Þ¤¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ËÇØ¶Ú¤¬Åà¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ºî¤Ã¤Æ¤è¡£ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤éÆùÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤è¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Þ¤¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤³¤ì¤â¡¢µ¤¸¯¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¤¬ºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£¼«Ê¬¤¬ºî¤ë¤È¸À¤¦ÁªÂò»è¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¥â¥éÃË¤Î¹Í¤¨¤ëÀº°ìÇÕ¤Îµ¤¸¯¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ö¾Æ¤¯¤À¤±¡×¤¸¤ã¤Í¤ó¤À¤ï¡ª¡¡¤ªÁ°¤¬¾Æ¤±¡ª
¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤í¡£
¢£¥â¥é¥¯¥ºÃË¤Î¿¿¹üÄº¡ª¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¥â¥éÍýÏÀ
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤¤â°ÊÁ°¤ÎÈà½÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤è¤Í¡£»ä¤Ï¶³°ì¤Î²ÈÀ¯ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡©¡×¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤é¤¬¥â¥é¥¯¥ºÃË¤Î¿¿¹üÄº¡£
¡Ö²È»ö¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¶³°ì¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤È»×¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£¤Ç¤â¶³°ì¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î°ì¸À¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ê¸¶ç¤ä·ùÌ£¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¸Â³¦¤À¤è¡×¤È¡¢¤Þ¤¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÁ´¤ÆÅÇ¤½Ð¤¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¶³°ì¤Ï¡Ö¤Ï¡©¡¡²È»ö¤Ï¤Þ¤¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢´¶¼Õ¤ä¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¾ï¿Í¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤ó¤Ç¤âÍýÏÀ¤ÇµÕ¥®¥ì¤ò¤«¤Þ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ËÜÍè¡¢É×ÉØ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¤ä¤ë¤Ù¤²È»ö¤ò¡¢²¾¤Ë¤Þ¤¤¬¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤ÎÊ¬¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶³°ì¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤Îº¬ËÜ¤¬Éå¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»³¼ê¤È¤ÎÆ±À³¤ÇË¡Åª¤Ë¤âÊ¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤
¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼Áû¤¤¤Ç¾¡¼ê¤Ë²È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Þ¤¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Çº£¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶³°ì¤ÎÊª¸À¤¤¡£Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤¬¶²¤í¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀäÂÐ¤ËÎ¥º§¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶³°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»³¼ê¡ÊÂç´ÓÍ¦Êå¡Ë¤Î²È¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¤ÎÊ¬¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¤Þ¤Ç»³¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ò¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶³°ì¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿ÍÀÕÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¡Åª¤Ë¤â¤Þ¤¤«¤é°ìÊýÅª¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹ç°Õ¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÎ¥º§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶³°ì¤Ï°ÕÃÏ¤Ç¤âÎ¥º§¤·¤Ê¤½¤¦¤Ê¼¹Ãå¤ò¸«¤»¤ÆÍè¤½¤¦¤Ç¶²¤í¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¤ÎÉã¥¹¥¡¼¥à¡ÖÎ¥º§¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤È²È¤ò½Ð¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò±ÊÇ¯¤¤êÄÌ¤¹¤·¤«¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¡¢¤Þ¤Êì¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶³°ì¤¬¤Þ¤Êì¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤Ð¡¢¤Þ¤Êì¤¬É×¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸«¤¨Êý¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¢£¶³°ì¤¬¤Þ¤À¿Í¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî
º£²ó¡¢¶³°ì¤È´óÅç¡ÊµÈËÜ¼ÂÍ«¡Ë¤Î²áµî¤¬°ì¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë·ÑÉã¤Ë¶âÁ¬¤ò¤¿¤«¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤³ØÀ¸»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿´óÅç¡£
¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þµï¹ç¤ï¤»¡¢¶³°ì¤Ï´óÅç¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é´óÅç¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¢¤ë¡©¡×¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¶³°ì¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¶³°ì¤ÏÆ¸Äç¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¶³°ì¤ò¥Ù¥ë¥È¤Ç¶ÛÇû¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¤¢¤½¤³¤«¤éÆÍÁ³¤Î¥Û¥Æ¥ë&¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ù¥ë¥È¤ÇÇû¤ë¤È¤«¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¡©
¶³°ì¤Ï¶³°ì¤Ç¡¢¡Ö²¶¤Ï´óÅç¤µ¤ó¤¬½ý¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê»ö¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¡£ÀäÂÐ¡£¤³¤ì¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤Ê¤éÁ´Á³¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¤¤³¤È²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢º£¤Î¶³°ì¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡£Â¾¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¶³°ì¤¬¼«Ê¬¤òÊû¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª
º£¤Ï¤Þ¤¤Î»ö¤Ê¤ÉÈù¿Ð¤â¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¶³°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÈà¤òÏÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¨¡©¡¡¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢²þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ì¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡© ¡Ê£²²óÌÜ¡Ë
¢£ÆÍÁ³¤ÎÇ¥¿±!?¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤Î»Ò¡©
°ìÊý¡¢¤Þ¤¤Ï¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿»³¼ê¤¬¡¢¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»³¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ö»ä¤º¤Ã¤ÈÊâ¤¯¾ì½ê¤â¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»³¼ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤¤Ï¶³°ì¤Î¼öÇû¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¿¤è¤¦¡£
»³¼ê¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤â¶³°ì¤ÎÅÛÎì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»³¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤ÇÂç¤¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤Þ¤¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»³¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»äÇ¥¿±¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¶³°ì¤«¤éÌµÍýÌðÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤Á¤é¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤«¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢»³¼ê¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Þ¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò½â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶³°ì¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤À¡ª¡×¤È¼¹Ãå¤·¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä¡Ä¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢Î¥º§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÈòÇ¥¤·¤È¤±¡ª¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¤ËË¬¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¥¿±¤âÃ¯¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¼¡²ó¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·»Ò¡Ë