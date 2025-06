木村拓哉ライブ映像作品ティザー映像第3弾！ドラマ『教場』主題歌「心得」カバーなど3曲公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■リフターの上で全力で歌う木村拓哉の映像も

木村拓哉の最新ライブ映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』より、ティザー映像第3弾が公開となった。

今回、3曲の歌唱シーンが解禁。1曲目は、明石家さんまが大人の恋愛をイメージした作詞を手掛けた「メニュー」。ライブ中盤、リフターの上で全力で歌う木村が印象的な映像となっている。

2曲目は、2023年4月に放送されたフジテレビ開局65周年特別企画『風間公親-教場0-』主題歌「心得」の、木村によるカバー。無数のレーザーを使った演出にも注目だ。

3曲目の「Head Shot」では、それまでの黒色演出から赤色の世界へとシーンが一気に変化。木村がダンサーと共に踊り、歌う姿が収められている。

特設サイトも更新されているので、ぜひそちらもチェックして発売を待とう。

リリース情報

2025.07.02 ON SALE

Blu-ray&DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』

特設サイト

https://takuya-kimura.jp

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35