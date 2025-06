宇多田ヒカル「First Love - From THE FIRST TAKE」配信リリース決定！過去ライブ映像公開も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■宇多田ヒカル『SCIENCE FICTION TOUR 2024』より「First Love」パフォーマンス映像もプレミア公開!

宇多田ヒカルが、「First Love - From THE FIRST TAKE」の音源を6月9日にリリースすることが決定した。

5月にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演し、「Mine or Yours」「First Love」の2曲をパフォーマンスし、大きな話題を呼んだ宇多田。

公開中の「First Love」のパフォーマンス映像は、現在までに800万再生を突破し、公開直後にはYouTubeの急上昇ランク1位を獲得。コメント欄には国内外のファンより多くのコメントが集まるなど、今もなお盛り上がりを見せている。

また、「First Love - From THE FIRST TAKE」のリリースを記念して、『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』で披露された「First Love」のパフォーマンス映像も公開決定。6月6日0時より、宇多田ヒカルofficial YouTube チャンネルにてプレミア公開となる。

「First Love - From THE FIRST TAKE」のiTunes プレオーダーも、同じく6月6日0時よりスタートする。

リリース情報

2025.06.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「First Love - From THE FIRST TAKE」

「First Love」パフォーマンス映像 ※6月6日(金)0時より公開

https://youtu.be/rRhfpdyvQ5Y

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/