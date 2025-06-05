¡Ö¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ïµð¿Í¡×¶ÃØ³¤ÎÂè4ÃÆ¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¤¢¤ë¤«¡¡µå³¦OB¤¬ÃåÌÜ¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎV¥á¥ó¥Ð¡¼¡×
°¤Éôµð¿Í¤Ïº£µ¨¤¹¤Ç¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡³ÆµåÃÄ¡¢¸òÎ®Àï¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¤¤¤è¤¤¤èÁ°È¾Àï¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¡¢¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀïÎÏÊä¶¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë»þ´ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¸å¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3ÅÙ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏÃæÆüµß±çÅê¼ê¤Î´äºêæÆ¤¬5·î30Æü¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¡£µß±ç¿Ø¤ËÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Çò±©¤ÎÌð¤ò¤¿¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¥È¥ì¡¼¥É¹Í»¡¡Û´äÖ¿æÆ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¶ÛµÞ¥È¥ì¡¼¥É¡ª¼¡¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÏÃ¯¤À¡©¹âÌÚ¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¤Þ¤¿¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç·¿¥È¥ì¡¼¥É¤À¡£
¡¡¼çË¤¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶ÛµÞ¤ËÄ¹ÂÇÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤òµð¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£5·î12Æü¤Ë½©¹Í¥¿Í¡¢Âç¹¾ÎµÀ»¡¢º½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È¤Î2ÂÐ1¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÈ¯²½¤¹¤ë°ÜÀÒÀïÀþ¤ÇÆ°¤¯µåÃÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£µå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï5Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¥È¥ì¡¼¥É¹Í»¡¡Û´äÖ¿æÆ¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ø¶ÛµÞ¥È¥ì¡¼¥É¡ª¼¡¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÏÃ¯¤À¡©¹âÌÚ¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£¸å¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö½¡¤À¤Ê¡¡¹²¬¤¬¥µ¡¼¥É¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3Ï¢ÇÆ¤ÎV¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¡Í¤Ëá¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·³¹ß³Ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿½¡¤Ïº£µ¨³«Ëë1·³¤Ç·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÎ¨.200¤ÈÄãÌÂ¡£5·î1Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤ï¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ë×¢²¬Âç»Ö¤Ïº£µ¨¤Ï46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.314¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ë¤Ï¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²£»³À»ºÈ¤Ê¤É¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¡Ê½¡¤Î¡Ë»È¤ï¤ìÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¿·µì¸òÂå¤ÎÇÈ¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤È¹âÌÚ»á¤Ï¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½¡¤Ê¤ó¤«¤Þ¤À¤Þ¤À»È¤¨¤ëÁª¼ê¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÀè¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ïµð¿Í¡×¤È¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò°ÜÀÒÀè¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¤ÎÂç·¿¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿»°ÎÝ¼ê¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¡Ö¼é¤ì¤ë¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ·â¤¬¼¾¤ê¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¡Êµð¿Í¤¬¡ËÂèÆóÃÆ¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¢¤¯¤Ê¤Êáµå¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£½¡¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤¿2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÂÇÎ¨.272¡¢9ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â½¡¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¤ÎµÜºêÉÒÏº¤ÎÇ¯ÎðÌÌ¤¬´í×ü¤µ¤ì¤ëDeNA¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸«²ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¸òÎ®Àï¤¬½ªÎ»¤·¡¢7·î¤Îµå±ã¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£Â¤ê¤Ê¤¤·ê¤ÏÁá¤á¤ËËä¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î³ÆµåÃÄ¡¢¿åÌÌ²¼¤ÎÆ°¤¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]