リモワが伊勢丹新宿店ザ・ステージでポップアップイベントを開催。最新シーズナルカラー「ブロンズ」が世界に先駆け登場

プレミアムラゲージで世界をリードするRIMOWA(リモワ)は、伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージで、2025年6月11日から年6月17日までポップアップイベント「THE CRAFT OF RIMOWA」を開催します。Courtesy of RIMOWA昨年6月にブランド初となる伊勢丹新宿店でのポップアップイベント同様、ブランドの丁寧な物づくりを感じられるイベント空間を演出し、RIMOWAを代表するアイテム「Original」コレクションにフィーチャー。RIMOWAのアイコニックな素材であるアルミニウムを用いた「Original」コレクションは、世界中で愛され続けるRIMOWAのアイコンコレクションで、今回のポップアップイベントではこの「Orignal」コレクションの最新シーズナルカラー「ブロンズ」が世界に先駆け登場します。

Courtesy of RIMOWA定番カラーとは異なる魅力を放つ「ブロンズ」カラーは、深みのある落ち着いたカラーリングが特徴で、アルミニウム素材と「ブロンズ」カラーが組み合わさることにより、アルミニウム素材に更なる高級感と重厚感がプラスされました。サイズもCabin、Check-In L、Trunk Plusの3サイズのスーツケースが登場します。今回のポップアップイベントでは、これらのアイテムを6月末に予定されている世界同時発売に先行し、世界のどこよりも早く見ることができ、さらに世界先行で注文することが可能です。Courtesy of RIMOWAまた、「Original」コレクションの最新コラボレーションアイテムとして、6月18日(日本時間では6月19日)に世界同時発売を予定しているスイスの家具メーカー「ヴィトラ(Vitra)」との初コラボレーションコレクション「RIMOWA Vitra 2025」から「アルミニウム スツール」と「ステッカー セット」が世界に先駆けて展示され、世界先行受注をします。Courtesy of RIMOWAこのアイテムは、リモワのアイコニックな素材であるグルーヴ入りアルミニウムを用いたモバイルキューブで、ホイールにはRIMOWAの「マルチホイールシステム」を採用。また、内部はヴィトラのファブリックが用いられており、日用品を収納することが可能になっています。内部には取り外し可能なレザーディバイダー(仕切り)が備わり、内容物をすっきりと整理することができ、蓋に装着し外すことができるクッションシートで、座り心地を快適にしています。Courtesy of RIMOWA■イベント概要THE CRAFT OF RIMOWA / ザ クラフト オブ リモワ日程: 2025年6月11日(水)〜2025年6月17日(火)開催時間:10時〜20時開催場所:伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージお問い合わせ:リモワ クライアントサービスTel 03-4571-1319