2位:あわら温泉(福井県)/78票

All About ニュース編集部では、5月20〜26日の期間、全国10〜60代の男女174人を対象に、東京から日帰りで行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「東京から日帰りで行きたい『福井県の温泉地』」ランキングの結果をご紹介します。福井県あわら市の「あわら温泉」は、明治16年の開湯から140年の歴史を誇る、北陸を代表する温泉地。74本もの源泉が旅館ごとに異なり、それぞれの湯の個性を楽しめるのが魅力です。泉質は中性から微アルカリ性の塩化物泉で、体の芯までしっかり温まります。足湯「芦湯」や、日帰りでも気軽に立ち寄れる「セントピアあわら」など、施設も充実。東京駅からは新幹線と在来線を乗り継いで、約3時間半でアクセスできます。

1位:東尋坊三国温泉(福井県)/83票

回答者からは「北陸新幹線が福井まで延伸され、東京から約2時間50分でアクセス可能となり、日帰りでも温泉を楽しめるようになったから」(30代女性/東京都)、「福井の温泉地と言えばあわら温泉だと思うので、日帰りでも行ってみたいと思いました」(40代女性/新潟県)、「あわら温泉は温泉地として有名で、宿によって温泉の質が若干異なるとのことで色々と入ってみたいと思いました」(40代女性/埼玉県)、「福井を代表する温泉街。多くの施設で日帰り入浴可。美肌の湯として人気」(60代男性/広島県)といった声が集まりました。福井県坂井市にある「東尋坊三国温泉」は、日本海を望む絶景の温泉地。ナトリウム・カルシウム塩化物泉の湯は保温性に優れ、冷えや疲れを癒します。展望風呂を備えた「東尋坊三国温泉ゆあぽ〜と」では、海に沈む夕陽を眺めながらの入浴が楽しめるのも魅力。東京駅からは新幹線と電車を乗り継いで約4時間でアクセス可能です。新鮮な海の幸も豊富で、美食の旅を満喫するのもおすすめです。回答者からは「日本海を見ながら温泉に浸かれるところや、観光も楽しみつつ滞在できそうだから」(40代女性/神奈川県)、「福井といえば東尋坊だから一度そこの温泉に入ってみたい」(20代女性/東京都)、「お酒に料理にいい場所だから」(30代男性/東京都)、「海の近くで、景色を楽しみたいのと美味しい海鮮料理を楽しみたいから」(30代女性/新潟県)、「温泉と同時に東尋坊からの眺めも満喫したい」(60代男性/千葉県)といった声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)