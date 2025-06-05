¡Ø¥¶¡¦¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È ²¶¤ÏÃ¯¤À¡© in ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡ª¥·¡¼¥º¥ó1¤Î°ìµóÊüÁ÷¤â
¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¹¥È¡Ù¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥É¡¼¥Ê¥ó¼ç±é¡¢¡ØFleabag ¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ï¥ê¡¼¡õ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º·»Äï¤ÎµÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤Ç¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ëÃË¤Î²áµî¤òÃµ¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È ²¶¤ÏÃ¯¤À¡© in ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤¬¡¢¡ÖBS10¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª
Prime Video¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÖBS10¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëEX¡×¤Ç¤Ï6·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÊÂè1ÏÃÌµÎÁ¡Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·Å¸³«¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¤Ä¤¤¤Ë²ò¶Ø¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Á°ºî¡Ø¥¶¡¦¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È ²¶¤ÏÃ¯¤À¡©¡Ù¡Ê¥·¡¼¥º¥ó1¡Ë¤â¡ÖBS10¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ª
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥É¡¼¥Ê¥ó¼ç±é¡Ø¥¶¡¦¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È ²¶¤ÏÃ¯¤À¡©¡ÙÂ³ÊÔ¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ªÉñÂæ¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ø
¡Ø¥¶¡¦¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È ²¶¤ÏÃ¯¤À¡©¡Ù³µÍ×
Î¹Àè¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÂçº½ÇùÃÏÂÓ¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢µ²±¤òÁÓ¼º¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¡ÈÌõ¤¢¤ê¡È¤Î²áµî¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¢¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¤ËÊ±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥É¡¼¥Ê¥ó¡£
±Ç²è¡Ø¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥¤¥º¡Ù3Éôºî¤ÎÅÔ²ñÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¼Â¶È²È¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥°¥ì¥¤Ìò¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢¥±¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¹¥È¡Ù¤Ç¤Ï´è¸Ç¤À¤¬²ÈÂ²°¦¤ËËþ¤Á¤¿Éã¿ÆÌò¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤ºÌÂÁö¤¹¤ë¥Ò¥²ÌÌ¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌòÊÁ¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Á°ºî¤Ï¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥×¥í¥Ã¥È¤äÌò¼Ô¤¿¤Á¤Î±éµ»¤Ï¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢BBC¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹iPlayer¤ÎºÇÂ¿»ëÄ°ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤Î¸å¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊËÜºî¡Ë¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹â¤¯¡¢»Í¤ÄÀ±¤¬ÊÂ¤Ö¡£Rotten Tomatoes¤Ç¤Ï96%¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÓËÜ¤ÈÀ½ºîÁí»Ø´ø¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Ë¡ØFleabag ¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤Î¥Ï¥ê¡¼¡õ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º·»Äï¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÂçº½ÇùÃÏÂÓ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤Ø¤È°Ü¤ë¡£ÎÐË¤«¤ÇÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÁý¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¡¦À©ºî¿Ø¤â¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÌò¼Ô¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È ²¶¤ÏÃ¯¤À¡© in ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡ÙÍ½¹ð±ÇÁü
¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÃ¯¤«ÃÎ¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤Î¤è¡×¤È¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ËÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë¥Ø¥ì¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÃË¤¿¤Á¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î»Ñ¤¬¡£ÍºÂç¤ÊÂç¼«Á³¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¸ÍÏÇ¤¦É½¾ð¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡£
¡Ö¤Ê¤¼²¶¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤ë¡©¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó1¤ËÂ³¤¡¢Ææ¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¤ªÁ°¤ò¤µ¤é¤¨¤ÐÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È´ë¤àÆæ¤ÎÃË¤ä¡¢¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï»ä¤ÎºÇ¸å¤ÎÆù¿Æ¡×¡ÖÀïÁè¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡×¤È¸ì¤ëÆæ¤Î½÷À¤â¸½¤ì¤ë¡£¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¥Ø¥ì¥ó¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¿ÊÅ¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÁÛ¤¤¹ç¤¦Æó¿Í¤ÎËµ¤é¤Ë²¿¸Î¤«¥Ø¥ì¥ó¤Î¸µÎø¿Í¤¬¡Ä!?
ÉñÂæ¤òÊÑ¤¨¡¢ÎÐ¤ÎÂç¼«Á³¤Ç¤âÄÉ¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¥É¡¼¥Ê¥ó¡£¿·¤¿¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤â¡È²¶¤ÏÃ¯¤À¡©¡É¤È¼«Ìä¼«Åú¤ÏÂ³¤¯¡ª¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÆæ¤Ï²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡Ø¥¶¡¦¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È ²¶¤ÏÃ¯¤À¡© in ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡ÙÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÚÇÛ¿®¡Û BS10¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëEX for Prime Video
¡Ô»úËëÈÇ¡Õ 6·î2Æü¡Ê·î¡ËÆÈÀêÆüËÜ½éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ1ÏÃ¹¹¿· ¢¨Âè1ÏÃÌµÎÁ
ÇÛ¿®Àè
¡ÚÊüÁ÷¡Û BS10¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊBS10-2,201ch¡Ë
¡Ô»úËëÈÇ¡Õ 7·î2Æü(¿å)¤è¤êËè½µ¿åÍË¤è¤ë11:00º¢¤Û¤« ¢¨6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¡Á25Æü¡Ê¿å¡Ë¿¼Ìë ¥·¡¼¥º¥ó1°ìµóÊüÁ÷¡ª
ºîÉÊ¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë