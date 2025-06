TOMORROW X TOGETHER、VRコンサート映画より特別映像＆コメント動画＆新場面写真解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「あらたな体験ができる映画館で会いましょう!」(TOMORROW X TOGETHER・YEONJUN)

TOMORROW X TOGETHER初のVRコンサート映画『TOMORROW X TOGETHER : HYPERFOCUS IN CINEMAS』(6月13日からSCREENX・4DX・ULTRA 4DXにて期間限定劇場公開)より、ULTRA 4DX特別映像、メンバーコメント動画、新場面写真が解禁。併せて、発声OK!応援上映の実施も決定した。

本作は2024年、韓国、アメリカ、日本など、世界全11都市の映画館を巡る“ワールドVRコンサートツアー”として開催された。日本で開催されるVRコンサートとしては最大規模で、メンバーの圧倒的なビジュアルとパフォーマンスを、まるで手が届くかのような近さで観られることが話題を呼んだ。

そんな『HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT』が、SCREENXと4DX、ULTRA 4DXの映画版で帰ってくる。

映画は「TOMORROW X TOGETHER と一緒に失われた光のかけらを探しにいく旅」がコンセプト。幻想的で美しい世界にかわるがわる舞台を移しながら、メンバーたちが繊細でパワフルなパフォーマンスを繰り広げてゆく。

披露されるのは「Deja Vu」や「Sugar Rush Ride」など全6曲。SCREENXのワイドな大画面と臨場感溢れる4DX効果で、まるで最前列以上の近さでコンサートにいるようなワクワクと、時には自分だけがメンバーに見つめられているかのようなドキドキを体験できる。

■ULTRA 4DX特別映像&メンバーコメント動画

公開されたULTRA 4DX特別映像では、メンバーが「Deja Vu」を披露。270度の3画面上映の迫力に加え、映像に合わせた風や座席の振動、閃光、雨といった特殊効果で、本作の興奮を最大限に体感できるのが垣間見える。メンバーの圧倒的歌唱力とパフォーマンスだけでなく、ライブ会場にいる以上にコンサートへ没入できるULTRA 4DXに期待が高まる。

メンバーコメント動画は、SOOBINが「MOAの皆さんにスペシャルなお知らせがあります」と語りかけるところからスタート。続けて、その内容が「『TOMORROW X TOGETHER : HYPERFOCUS IN CINEMAS』が世界中の映画館で上映されます」とうれしそうに話す。

SCREENX・4DX・ULTRA 4DXの、どのフォーマットで観るのが楽しみかを聞かれると、BEOMGYUはSCREENXをチョイス。「早く3面のスクリーンで僕たちのステージを観たいです」とコメントした。

HUENINGKAIは4DXを選び、「ヘリコプターや建物の特殊効果、4DXで観る灼熱の砂漠は素晴らしいに違いない」と語り、「MOAの皆さん、一緒に踊る準備は良い?」と、ワクワクを身体で表現。最後にYEONJUNはULTRA 4DXを選択し、その理由を「4DXとSCREENXを同時に楽しめる」と話し、「あらたな体験ができる映画館で会いましょう!」と呼びかけている。

■発声OK!応援上映

本作の発声OK!応援上映の実施が決定。通常上映とは異なり、応援上映では、映画館にペンライトなどのグッズを持ち込んで、声援、歓声、拍手、手拍子などが可能となり、まるでライブ会場のように盛り上がることができる。6月13日は上映全劇場で実施が決定。それ以降の上映については劇場HPで確認しよう。

■ 新場面写真

解禁された新場面写真は、メンバーそれぞれのソロショット。グリーンバックを背景にメンバーがVR撮影に挑む撮影風景で、NGシーンを含むビハインドシーンもたっぷり楽しめ、本作の魅力を予感させる写真の数々となっている。

映画情報

『TOMORROW X TOGETHER : HYPERFOCUS IN CINEMAS』

6月13日(金)よりSCREENX・4DX・ULTRA 4DXにて期間限定劇場公開

監督:キム・キュングク

出演:YEONJUN、SOOBIN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAI

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2025 AMAZEVR, Inc. & CJ 4DPLEX Co., Ltd. & BIGHIT MUSIC. All Rights Reserved.

映画『TOMORROW X TOGETHER : HYPERFOCUS IN CINEMAS』作品サイト

https://txt-hyperfocusincinemas.jp

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/