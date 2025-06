アジアのブランドアンバサダーに 俳優ソ・ガンジュンを任命！モンブラン

モンブランは、韓国人俳優のソ・ガンジュンを新たな地域ブランドアンバサダーに正式に任命しました。

モンブランは、韓国人俳優のソ・ガンジュンを新たな地域ブランドアンバサダーに正式に任命しました。

豊かな感情表現と独特の存在感で知られるソ・ガンジュンは、モンブランが大切にする現代的なエレガンス、創造的な精神、そして真正性という価値観を体現しており、メゾンの進化する方向性を魅力的に表現する存在として期待されています。

2025年5月23日、モンブランはソウル市カロスキルにあるイギルリグギャラリーで開催された2025年ノベルティプレビューにて、ソ・ガンジュンを地域ブランドアンバサダーとして正式に紹介しました。

ミラノのファッションウィークで発表されたコンセプトを継承し、ソウルのイベントでは、旅がもたらす変革の力と、書くことを通じて生まれる自己表現の創造的な旅をテーマにした「The Journey」を追求。

発表されたばかりのコレクションは、ソ・ガンジュン氏がモンブランとの最初の公式イベントに登場する舞台として、最高の演出となりました。

ソ・ガンジュンはこれまで着実に俳優としてのキャリアを積み重ね、最近ではドラマ「アンダーカバーハイスクール」で高校教師と秘密エージェントの二役を演じ、高い評価を得ています。

