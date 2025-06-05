¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÛDeNA¡¢À¾´¬¸Æó¤¬2¥Û¡¼¥Þ¡¼¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤â¡Ä6ÈÖ¼ê¡¦»³ùõ¹¯¹¸¤¬2¼ºÅÀ¤È¾¡¤Á±Û¤·µö¤·ÀËÇÔ
¡¡5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ³ÚÅ·Àï¡£DeNA¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÉðÅÄÎ¦¶ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¸Å¼Õ¼ù¡£
¡¡DeNA¤Ï2²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£°ì»à¤«¤éÀ¾´¬¸Æó¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥½¥í¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡3²óÉ½¡¢ÎÓÂö¿¿¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÅìºÊ½ãÊ¿¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£2ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡3²óÎ¢¡¢ÉðÅÄ¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢ÉðÆ£ÆØµ®¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢ ÀÄÌîÂó³¤¤Îµ¾Èô¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£DeNA¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï3²ó72µå¡¢4°ÂÂÇ¡¢3Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£4²óÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë2ÈÖ¼ê¤Î¼ÄÌÚ·òÂÀÏº¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£·²óÉ½¡¢°ÀÈÓ¸¶Î¶Ç·²ð¤¬°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¸å¡¢¾å¹ÃÎ¿Âç¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»àÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÂåÂÇ¤ÎÃÎÌîÄ¾¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·ÂåÂÇ¤ÎÃÎÌî¤ÏÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì2¥¢¥¦¥È¤Ë¡£Â³¤¯ÅÄÆâ¿¿æÆ¤âÆâÌî¥´¥í¤ËÅÝ¤ì3¥¢¥¦¥È¡£DeNA¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7²óÎ¢¡¢¤³¤Î²ó¤ÎÆ¬¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿5ÈÖ¼ê¤Î´äÅÄ¾µ®¤ÏµÈÌîÁÏ»Î¤Î»°ÎÝÂÇ¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ø¤Î»àµå¤Ê¤É¡¢Æó»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£6ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿»³粼¹¯¹¸¤Ï1¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤³¤Î²ó¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤¿¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢»³粼¤ÏÀèÆ¬¡¦¹õÀî»ËÍÛ¤Ø¤Î»Íµå¡¢²¬Åç¹ëÏº¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¿å¾å·Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£DeNA¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡2ÅÀº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢DeNAÂÇÀþ¤¬¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ç°¤ò¸«¤»¤ë¡£ÀèÆ¬¤ÎÀ¾´¬¸Æó¤¬¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤·¤«¤·¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤¢¤È1ÅÀµÚ¤Ð¤º¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£
¡¡DeNA¤Ï³ÚÅ·¤Ë3ÂÐ4¤ÇÇÔËÌ¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹