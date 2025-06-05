¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÍøÍÑµÒ¤ËÌó26²¯±ßÅÒ¤±¤µ¤»¤¿¤«¡Ä¥ª¥ó¥«¥¸·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿±Ä¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¤é9¿ÍÂáÊá¡¡¥°¥ë¡¼¥×´ÉÍý¸ýºÂ¤Ë¤ÏÌó900²¯±ß¤ÎÅÒ¤±¶âÆþ¶â
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¤ª¤è¤½3600¿Í¤ÎµÒ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ26²¯±ß¤òÅÒ¤±¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅÒ¤±¶â¤Î·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎÃË¤é9¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ýºÂ¤Ë¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½900²¯±ß¤ÎÅÒ¤±¶â¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦ÁÒÅÄÁ±ÆÁÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤é9¿Í¤Ç¤¹¡£ÁÒÅÄÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏµîÇ¯4·î¤«¤é¤Î1¤«·î´Ö¡¢³¤³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥Ë¥Ù¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢¤ª¤è¤½3600¿Í¤ÎµÒ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ26²¯±ß¤Û¤É¤òÅÒ¤±¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9¿Í¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÅÒ¤±¶â¤Î·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÁÒÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï9¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¸ýºÂ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·6·î¤«¤éµîÇ¯7·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤ª¤è¤½900²¯±ß¤ÎÅÒ¤±¶â¤¬Æþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£