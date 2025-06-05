

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42957.48 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41211.03 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40905.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)

39464.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39434.84 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39043.24 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38509.81 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38432.98 新値三本足陽転値

37976.38 ボリンジャー:＋1σ(25日)

37964.36 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37888.11 均衡表雲上限(週足)

37859.99 200日移動平均線

37810.54 均衡表転換線(日足)

37769.58 6日移動平均線

37718.11 26週移動平均線



37554.49 ★日経平均株価5日終値



37442.95 25日移動平均線

37133.78 均衡表基準線(日足)

36909.52 ボリンジャー:-1σ(25日)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36712.96 75日移動平均線

36493.88 13週移動平均線

36376.10 ボリンジャー:-2σ(25日)

35971.65 ボリンジャー:-1σ(26週)

35842.67 ボリンジャー:-3σ(25日)

35595.49 均衡表基準線(週足)

35187.11 均衡表雲上限(日足)

35023.40 ボリンジャー:-1σ(13週)

34686.79 均衡表雲下限(日足)

34643.40 均衡表転換線(週足)

34225.20 ボリンジャー:-2σ(26週)

33552.92 ボリンジャー:-2σ(13週)

32478.74 ボリンジャー:-3σ(26週)

32082.44 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 38.18(前日40.57)

ST.Slow(9日) 42.35(前日52.57)



ST.Fast(13週) 87.87(前日88.71)

ST.Slow(13週) 84.13(前日84.40)



［2025年6月5日］



株探ニュース

