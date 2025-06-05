　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42957.48　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41211.03　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40905.33　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
39464.57　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39434.84　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39043.24　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38509.81　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38432.98　　新値三本足陽転値
37976.38　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37964.36　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37888.11　　均衡表雲上限(週足)
37859.99　　200日移動平均線
37810.54　　均衡表転換線(日足)
37769.58　　6日移動平均線
37718.11　　26週移動平均線

37554.49　　★日経平均株価5日終値

37442.95　　25日移動平均線
37133.78　　均衡表基準線(日足)
36909.52　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36712.96　　75日移動平均線
36493.88　　13週移動平均線
36376.10　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35971.65　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35842.67　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35187.11　　均衡表雲上限(日足)
35023.40　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34686.79　　均衡表雲下限(日足)
34643.40　　均衡表転換線(週足)
34225.20　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33552.92　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32478.74　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32082.44　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　38.18(前日40.57)
ST.Slow(9日)　　42.35(前日52.57)

ST.Fast(13週)　 87.87(前日88.71)
ST.Slow(13週)　 84.13(前日84.40)

［2025年6月5日］

株探ニュース