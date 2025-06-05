【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(5日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42957.48 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41211.03 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40905.33 ボリンジャー:＋3σ(13週)
39464.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39434.84 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39043.24 ボリンジャー:＋3σ(25日)
38509.81 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38432.98 新値三本足陽転値
37976.38 ボリンジャー:＋1σ(25日)
37964.36 ボリンジャー:＋1σ(13週)
37888.11 均衡表雲上限(週足)
37859.99 200日移動平均線
37810.54 均衡表転換線(日足)
37769.58 6日移動平均線
37718.11 26週移動平均線
37554.49 ★日経平均株価5日終値
37442.95 25日移動平均線
37133.78 均衡表基準線(日足)
36909.52 ボリンジャー:-1σ(25日)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36712.96 75日移動平均線
36493.88 13週移動平均線
36376.10 ボリンジャー:-2σ(25日)
35971.65 ボリンジャー:-1σ(26週)
35842.67 ボリンジャー:-3σ(25日)
35595.49 均衡表基準線(週足)
35187.11 均衡表雲上限(日足)
35023.40 ボリンジャー:-1σ(13週)
34686.79 均衡表雲下限(日足)
34643.40 均衡表転換線(週足)
34225.20 ボリンジャー:-2σ(26週)
33552.92 ボリンジャー:-2σ(13週)
32478.74 ボリンジャー:-3σ(26週)
32082.44 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 38.18(前日40.57)
ST.Slow(9日) 42.35(前日52.57)
ST.Fast(13週) 87.87(前日88.71)
ST.Slow(13週) 84.13(前日84.40)
［2025年6月5日］
株探ニュース