ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」が、Eggs ’n Thingsとの限定コラボアイテムとして登場!

映画『リロ&スティッチ』の実写版公開を記念した特別デザインで、2025年6月6日(金)より数量限定販売されます。

Eggs ’n Things/ディズニー『リロ&スティッチ』グッズ

販売開始日:2025年6月6日(金)

販売店舗:Eggs ’n Things各店・Eggs ’n Things Coffee各店

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ご購入はおひとり様につき、種類を問わず1点までとさせていただきます。

Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffeeに、ディズニー実写映画『リロ&スティッチ』の公開を記念して、限定オリジナルアイテムが登場!

“オハナ<家族>”の絆を描く映画と、ハワイ生まれのEggs ’n Thingsが大切にしてきた世界観が融合した、ここでしか手に入らない特別なラインナップです。

Eggs ’n Thingsは、ハワイで誕生してから50年以上の歴史を誇るブランド。

『リロ&スティッチ』の魅力とEggs ‘n Thingsならではの空気感が合わさった、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムになっています星

ランチバッグ(各2色)

価格:2,200円(税込)

爽やかなカラーでまとめられたランチバッグは、「スティッチ」のプリントがアクセントに。

コンパクトながらマチが広く、お弁当やドリンクボトルがしっかり収まる仕様です。

持ち手も丈夫で、普段使いからちょっとしたお出かけにもぴったり☆

Tシャツ(全3種・各2色)

価格:4,620円(税込)

「スティッチ」のいたずらっぽい表情がデザインされたTシャツは、夏のカジュアルコーデにぴったりの一枚。

3つのデザインから好みに合わせて選べます。

ユニセックス仕様で、ペアルックにもおすすめです☆

キャップ(各2色)

価格:3,080円(税込)

シンプルなベースに「スティッチ」の刺繍がワンポイントで映えるデザイン。

コーディネートに遊び心を加えるアクセントになり、デイリーユースにもぴったり。

バスタオル

価格:3,630円(税込)

全面に大胆にプリントされた「スティッチ」がインパクト抜群の一枚。

海やプール、レジャーにも大活躍。

ふわふわの肌ざわりと吸水性を兼ね備えた実用性の高いアイテムです☆

販売店舗(Tシャツ・キャップ取扱店舗)

『オリジナル Tシャツ』と『オリジナル キャップ』は、下記の店舗でのみお取り扱いです。

原宿店銀座店お台場店仙台泉プレミアム・アウトレット店ラゾーナ川崎店横浜マリンタワー店ららぽーとTOKYO-BAY店さいたま新都心店御殿場プレミアム・アウトレット店名古屋PARCO店滋賀竜王プレミアム・アウトレット店ららぽーとEXPOCITY店うめきたグリーンプレイス店神戸ハーバーランド店阪急西宮ガーデンズ店エミフルMASAKI店

※店舗によって取扱商品が異なる場合があります。詳細は公式サイトをご確認ください。

映画『リロ&スティッチ』について

公開日:2025年6月6日(金)

監督:ディーン・フライシャー・キャンプ

キャスト:クリス・サンダース(「スティッチ」)、マイア・ケアロハ(「リロ」)

日本語版キャスト:山寺宏一(「スティッチ」)、永尾柚乃(「リロ」)

ディズニーの『リロ&スティッチ』 が実写映画化。

両親を亡くした少女リロと姉のナニは、唯一の家族なのに離れ離れの危機に。希望を失いかけた二人の前に現れたのは、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。奇跡の出会いと、“オハナ<家族>”の絆を描く、感動のハートフル・ファンタジー。

Eggs ’n Thingsについて

1974年にハワイで創業したEggs ’n Thingsは、パンケーキやエッグベネディクトなどを提供する“オールデイブレックファスト”レストラン。

日本国内でもカフェスタイルのEggs ’n Things Coffeeを含め、ハワイの雰囲気を楽しめる空間として親しまれています。

