¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤Ø¤Î»ØÅ¦¤Ë¶¦±é¼ÔÁ´°÷»¿Æ±
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡ÊÀ¸Ç¯Èó¸øÉ½¡Ë¤¬£µÆü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡££Í£Ã¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¡Ê£³£¹¡Ë¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ë¥³¥Ë¥³£Í£Ã¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÌÜ¤Î±ü¤¬»à¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¤ÎÈÖÁÈ´ÑÍ÷¼Ô¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¡£Çï¼ê¤âµ¯¤¤¿¡£ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Ç¤µ¤¨¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¤¢¤Î¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¹²¤Æ¤¿ß·Éô¤Ï¡ÖÃ¯¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¤¢¤Î¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¥Ï¥é¥¤¥Á¤ÎÁêÊý¡¦´ä°æÍ¦µ¤¤¬³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡Ö¡Ê¤¢¤Î¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¡Ë½Ð¤·¤¿»þ¤Î¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¡ËÊ·°Ïµ¤¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤½¤¦¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¥Ï¥é¥¤¥Á¤È£Í£Ã¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£Åö¤Îß·Éô¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Ö¤Á¤Î¤á¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ç¤êµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Ïß·Éô¤Î°õ¾Ý¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë½ñ¤¯¤È¤¡Ö¡Ø±ö¤à¤¹¤Ó¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£´ä°æ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤½¤¦¡£Ãæ¿È¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡£Ãæ¿È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤¦¤ó¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡©¡¡¤ª¤Ë¤®¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¤È¾Ç¤ëß·Éô¤Ë¡¢´ä°æ¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£Ãæ¿È¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£Ãæ¿È¤¬¤Ê¤¤¡×¡£ß·Éô¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð¤»¤è¡×¤È¥¥ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÖÁÈ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô¤¬£²£µ£°Ä¶¡¢£Ã£Í½Ð±é¤Ï£±£²ËÜ¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÂ¸ºß¡×¤È¾Ò²ð¡£¤«¤¿¤äß·Éô¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¡¢ºòÇ¯£±¡Á£±£±·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬´ØÅì¤Ç£µ£·£¸ËÜ¡¢´ØÀ¾¤Ç¤â£´£·£³ËÜ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÈÖÁÈ½Ð±éËÜ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼Ä´¤Ù¡Ë¤Ç½é¤ÎÇ¯´Ö¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£