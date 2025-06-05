¹ÈÍö¡¢¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¢¤Õ¤ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡¡Éã¤ÏÇÐÍ¥¡¦Áð´¢ÀµÍº
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Áð´¢ÀµÍº¡Ê72¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ÈÍö¡Ê35¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È°¦¸¤¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¹ÈÍö¡õÌ¼¤Î¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ÖMy love ¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ÇÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦¹ÈÍö¡¢Ì¼¡¢¤½¤·¤ÆÇò¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¸¤¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£Ì¼¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤äÊÑ´é¡¢¹ÈÍö¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¥¹´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ì¼¤È°¦¸¤¤È¤Î¡È3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ç²á¤´¤¹¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²°³°¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¹ÈÍö¤¬¥ê¡¼¥É¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¼¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¡£Ì¼¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÊìÌ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¹ÈÍö¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Þ¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ç¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¤¯¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò»ü¤·¤à»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë ¥«¡¼¥¿¡¼¤¯¤óÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é È¾Ã¼¤Ê¤¤ ¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ² ¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ ¤ªÀ¤¼È´¤¤Ç¥Û¥ó¥È¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡ª¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤Û¤«¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ Å·»È¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¹ÈÍö¡õÌ¼¤Î¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ÖMy love ¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ÇÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦¹ÈÍö¡¢Ì¼¡¢¤½¤·¤ÆÇò¤¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¸¤¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£Ì¼¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤äÊÑ´é¡¢¹ÈÍö¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¥¹´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ì¼¤È°¦¸¤¤È¤Î¡È3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ç²á¤´¤¹¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ÈÍö¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤Þ¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ç¯Ï·¤¤¤Æ¤¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¤¯¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ò»ü¤·¤à»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë ¥«¡¼¥¿¡¼¤¯¤óÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥é È¾Ã¼¤Ê¤¤ ¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ² ¾Ð´é¤¬ºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ ¤ªÀ¤¼È´¤¤Ç¥Û¥ó¥È¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¡ª¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤»Ò¤Û¤«¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ Å·»È¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£