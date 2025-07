『トイ・ストーリー』の世界を東京スカイツリーで体験!

映画公開30周年を記念した特別イベントが開催されます。

展望台フロアがフォトスポットや装飾で彩られ、限定カフェメニューやグッズ販売、特別ライティングまで楽しめる大規模企画です☆

東京スカイツリー(R)『イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE(R)』

開催期間:2025年7月17日(木)〜10月31日(金)

開催場所:東京スカイツリー 天望デッキ、天望回廊(※展望台入場券が必要)

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』が1995年の公開から30周年を迎えることを記念し、東京スカイツリーで特別イベント「イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE(R)」が開催されます。

イベントでは、30年にわたる歴史を振り返りながら、新たな発見もできる展示やコンテンツが盛りだくさん。

地上450メートルの天望回廊では、これまでの作品を振り返る展示装飾や、雲の上の子ども部屋に遊びに来たキャラクターと撮影できるフォトスポットが設置されます。

また、キービジュアルを使用したオリジナルグッズを「SKYTREE SHOP」で、期間限定のカフェメニューが「SKYTREE CAFE」にて販売され、各店での購入特典も実施。

さらに特別ライティングの点灯や「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での映像の上映も!

『トイ・ストーリー』のキャラクターをイメージした6種類の特別ライティングも点灯します。

また、「SKYTREE ROUND THEATER」では、『トイ・ストーリー』の特別映像を上映。

東京スカイツリーでしか体験できないお楽しみが盛りだくさんです☆

イベント内容

展示装飾・フォトスポット(天望回廊・天望デッキ) 特別映像上映「SKYTREE ROUND THEATER®」(天望デッキ フロア350) 期間限定カフェメニュー販売(フロア340「SKYTREE CAFE」) 限定オリジナルグッズ販売(「SKYTREE SHOP」) 特別ライティング演出

※天望デッキ・回廊の入場には展望台入場券が必要です

※内容は変更となる可能性があります

展示装飾・フォトスポット

地上450メートルの天望回廊を中心に、『トイ・ストーリー』の世界観を再現した展示装飾が展開されます。

名シーンやキャラクターたちをモチーフにした空間演出が行われ、来場者はお気に入りのキャラクターたちと一緒に写真を撮れるフォトスポットも楽しめます。

さらに、イベント限定のキービジュアルを使用した装飾も登場。雲の上の“子ども部屋”をイメージした空間にキャラクターたちが遊びに来た様子が表現されており、ここでしか見られない特別なビジュアル体験となっています☆

天望シャトル(エレベーター)

イマジネーションひろがる空の映像が楽しめる天望シャトル。

おもちゃたちと楽しい冒険を始めることができます。

天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア

天望回廊 フロア445に設置される、雲の上の子ども部屋をイメージしたウェルカムエリア。

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」のスタチューがゲストをお出迎えしてくれます。

天望回廊 フロア445〜450回廊エリア

『トイ・ストーリー』の世界観が満喫できる天望回廊 フロア445〜450回廊エリア。

子ども部屋の壁には、おもちゃたちの紹介やフォトスポットがずらりと並びます。

天望回廊 フロア450 フォトスポット

いつもそばにいてくれるおもちゃたちが集合したフォトスポット。

大切な宝物と一緒に写真を撮影することができます。

天望回廊 フロア450 スロープ

天望回廊 フロア450 スロープでは、おもちゃたちがかくれんぼ!

隠れたおもちゃたちを全て見つけられるのも楽しいスポットです。

天望回廊 フロア450 ソラカラポイント

子ども部屋の最高到達点である天望回廊 フロア450 ソラカラポイント。

こっそり遊ぶおもちゃたちの姿がデザインされています。

天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

開催期間:2025年7月17日(木)〜10月31日(金)

開催場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア350

上映時間:各回約2分

上映スケジュール:

※7月26日(土)は21:00/21:30の上映となります

※10月1日(水)、8日(水)、16日(木)、23日(木)は19:30の上映は実施されません

地上350メートルの天望デッキ(フロア350)では、窓ガラスを巨大スクリーンに見立てた「SKYTREE ROUND THEATER(R)」

13台のスピーカーによる臨場感溢れる音響と、24台のプロジェクターで迫力のある映像を投影する夜間限定の演出空間です。

「SKYTREE ROUND THEATER(R)」にて、『トイ・ストーリー』の世界を体感できる特別映像を上映。

東京の夜景と融合した新しい演出で、『トイ・ストーリー』の魅力を再発見できる没入型の映像体験が、開催中毎晩楽しめます。

天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」期間限定カフェメニュー

販売場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア340 「SKYTREE CAFE」

販売時間:東京スカイツリーWEBサイトを確認ください

フロア340の「SKYTREE CAFE」に『トイ・ストーリー』キャラクターをモチーフにした期間限定メニューが登場。

「トイ・ストーリー」OH MY CAFEのオリジナルドリンクとなっており、「SKYTREE CAFE」で特別に先行販売されます。

※混雑状況に応じてラストオーダー前に受付終了となる場合があります

※販売期間などは変更になる可能性があります。また、限定商品につき、売り切れ次第終了します

※テイクアウトはできません

※混雑状況に応じて340カフェ入口にて整理券を配布する場合があります

<ウッディ>ミックスフルーツジュース

価格:1,090円(税込)

「ウッディ」をイメージミックスフルーツジュース。

オレンジ&リンゴジュースベースに、バナナといちごの果肉が入ったジュースです。

<バズ・ライトイヤー>ホワイトグレープジュース

価格:1,090円(税込)

バズ・ライトイヤーをイメージしたホワイトグレープジュース。

キウイ、ブルーベリーの果肉が入った白ぶどうジュースです。

<レックス>メロンスムージー

価格:990円(税込)

レックスをイメージしたメロンスムージー。

メロンフレーバーを使用したミルクスムージーです。

<ハム>ピンクミルク

価格:990円(税込)

「ハム」をイメージしたピンクミルク。

ピンク色がガーリーな、ピーチ風味のミルクです。

<スリンキー・ドッグ>アイスココア

価格:990円(税込)

「スリンキー・ドッグ」をイメージしたアイスココアです。

「スリンキー・ドッグ」をデザインしたマドラーがかわいい☆

購入特典「オリジナルステッカー」

『トイ・ストーリー』期間限定メニューを注文された方限定の購入特典も。

1品注文ごとに「オリジナルステッカー」がプレゼントされます。

※数量限定につき、無くなり次第、配布終了となります

オリジナルグッズの販売

販売場所:東京スカイツリー天望デッキ フロア345 「SKYTREE SHOP」

販売時間:東京スカイツリーWEBサイトを確認ください

東京スカイツリー内「SKYTREE SHOP」にて、イベント限定のオリジナルグッズを販売。

『トイ・ストーリー』キャラクターをモチーフにした東京スカイツリー限定デザインのグッズが登場予定なので、イベント記念としてもおすすめです☆

展示装飾やキービジュアルと連動したグッズも販売される、ファン必見のラインナップになっています。

※販売はイベント期間中においても、無くなり次第終了する場合があります

※予告なく購入制限を設ける場合があります

3連アクリルキーホルダー

価格:各1,100円(税込)

種類:全8種類

キャラクターチャームと共に東京スカイツリー、イベントロゴのミニチャームがセットになった3連アクリルキーホルダー。

「エイリアン」や「ロッツォ」「バターカップ」「ダッキー&バニー」など全8種類がラインナップされます。

エコバッグ

価格:1,760円(税込)

おもちゃたちを総柄でプリントしたエコバッグ。

バッグインバッグとしても大活躍してくれる、デイリーに愛用できるグッズです。

クリアファイル

価格:各440円(税込)

種類:全2種類(KV/総柄)

オモテ、ウラ面で異なるアートが使用されたクリアファイル。

キービジュアルと総柄の2種類がラインナップされます。

PVCポーチ

価格:1,760円(税込)

イベントのキービジュアルとロゴをレイアウトしたPVCポーチ。

様々な用途で使用できる、スクエアタイプのポーチです。

PVCポケット付トートバッグ

価格:3,630円(税込)

小物などを収納できるポケットがあしらわれた、PVC素材のトートバッグ。

躍動感たっぷりのアートに仕上げられたおもちゃたちがプリントされています。

プリントクッキー

価格:1,512円(税込)

お土産にもぴったりなプリントクッキーもラインナップ。

クッキー1枚1枚におもちゃたちの姿がプリントされています。

ハンドタオル

価格:各880円(税込)

種類:全2種類(KV/総柄)

普段使いしやすいハンドタオルも2種類展開。

使い分け用として2種類揃えるのもおすすめです。

ブラインドホログラム缶バッジ

価格:440円(税込)※ブラインド仕様

種類:全12柄 ※BOX販売なし

「ボー・ピープ」や「デューク・カブーン」「ブルズアイ」など全12キャラクターが登場するホログラム缶バッジ。

ブラインド仕様なので、どのキャラクターが出てくるかはお楽しみです。

アクリルジオラマスタンド

価格:4,950円(税込)

パーツを組み込んで奥行きのあるアートを楽しむことができるアクリルジオラマスタンド。

専用の台座にプリントされた30周年のロゴにも注目です。

上記で紹介したほかにも、魅力的な『トイ・ストーリー』グッズが販売される予定です。

購入特典「オリジナルショッパー」

『トイ・ストーリー』グッズを購入された方にプレゼントされる、オリジナルショッパー。

店舗にて1会計のお買い上げ税込み3,000円以上でプレゼントされます。

※数量限定につき、無くなり次第、配布を終了します

特別ライティング

日程・時間:

内容:『トイ・ストーリー』のキャラクター(ウッディ/バズ・ライトイヤー/ボー・ピープ/ジェシー/ブルズアイ/エイリアン)をイメージしたカラーが約2分半毎に移り変わる特別ライティングが点灯されます

イベント期間中、東京スカイツリーの塔体を『トイ・ストーリー』のキャラクターをイメージした特別ライティングで計22日間点灯。

夜空に浮かぶ特別なライティング演出により、東京スカイツリーそのものが『トイ・ストーリー』の世界へと変貌。

展望台に入らなくても楽しめるため、夜の訪問もおすすめです。

※事前の予告なく、点灯時間および内容を変更する場合があります

『星つなぎのエリオ』特別ライティング点灯

© 2025 Disney/Pixar

日程:2025年8月1日(金)、2日(土)

時間:19:30〜24:00

ディズニー&ピクサーの最新作として、『リメンバー・ミー』のスタッフが贈る映画『星つなぎのエリオ』が、2025年8月1日に日本公開!

銀河の星々を代表するエイリアンたちの前で地球のリーダーを演じる主人公「エリオ」の成長が描かれる物語です。

『星つなぎのエリオ』の映画公開を記念した特別ライティング点灯も実施。

作中に登場する様々な星の代表が集う夢のような星々の世界“コミュニバース”をイメージした特別ライティングが点灯します。

※事前の予告なく、点灯時間および内容を変更する場合があります

イベント限定キービジュアル

このイベントのキービジュアルでは、東京スカイツリーの展望台を“雲の上の子ども部屋”に見立てて描写。

ウッディやバズ、ジェシー、リトルグリーンメン、フォーキーなどおなじみのキャラクターたちが、雲の上の部屋に遊びに来た様子が表現されています。

イベント装飾やグッズ、プロモーションにもこのビジュアルが使用されており、30周年にふさわしいファンタジックな雰囲気を演出しています☆

『トイ・ストーリー』とは

『トイ・ストーリー』は1995年に公開された、世界初のフルデジタル長編アニメーション映画です。

ピクサー・アニメーション・スタジオの名を世界に知らしめた記念すべき作品で、ウッディやバズをはじめとするおもちゃたちが、人間の見ていないところで自由に動き、会話し、冒険する様子を描いた感動の物語です。

これまでに第4作までが公開されており、2026年には『トイ・ストーリー5(原題)』の公開も予定されています。

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』映画公開30周年を記念したスペシャル企画。

東京スカイツリーにて2025年7月17日より開催される『イマジネーションひろがる空へ TOY STORY SKY IN TOKYO SKYTREE(R)』の紹介でした☆

© Disney/Pixar

© TOKYO-SKYTREE

※写真・イラストはイメージです。内容は予告なく変更する場合があります

