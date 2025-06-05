¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Öº£¸å¤â¥í¥·¥¢¤ÎÎ©¾ì¤ÈÂÐ³°À¯ºö¤òÌµ¾ò·ï¤Ë»Ù»ý¡×¥í¥·¥¢¡¦¥·¥ç¥¤¥°°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ½ñµ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¡ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢
ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥·¥ç¥¤¥°°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ½ñµ¤¬²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ¤Ï¡Öº£¸å¤â¥í¥·¥¢¤ÎÎ©¾ì¤ÈÂÐ³°À¯ºö¤òÌµ¾ò·ï¤Ë»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¹ñ±Ä¤ÎÄ«Á¯Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤±¤µ¡¢¤¤Î¤¦Ê¿¾í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥·¥ç¥¤¥°°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ½ñµ¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ç¥¤¥°°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ½ñµ¤«¤é¤ÏËÌÄ«Á¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÇÉÊ¼¤ËÆÃÊÌ¤Ê´¶¼Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¡Öº£¸å¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿¼¹ï¤Ê¹ñºÝÀ¯¼£ÌäÂê¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÎ©¾ì¤ÈÂÐ³°À¯ºö¤òÌµ¾ò·ï¤Ë»Ù»ý¤·¡¢Ä«¥í¹ñ²È´Ö¾òÌó¤ò½å¼é¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤¤¤Ä¤â¾¡Íø¤ÈÈË±É¡¢¹¬Ê¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ¤ÎÊñ³çÅªÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¶¦ÄÌ¤Î³Ë¿´Íø±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î°ìÏ¢¤Î½ÅÍ×ÌäÂê¡×¤Ê¤É¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¡¢¡Ö´°Á´°ìÃ×¤ÎÎ©¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£