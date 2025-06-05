【リボルテック イングラム・プラス(AV-98plus) 】 近日予約受付開始

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック イングラム・プラス(AV-98plus)」を近日予約受付を開始する。

本商品は「機動警察パトレイバー EZY」にて登場したレイバー「イングラム・プラス(AV-98plus)」をリボルテックシリーズで立体化したもの。

「イングラム」（AV-98）に改修を重ね外見はほぼそのままだが、全体のチューンナップと制御系ソフトのアップデートが施されたレイバー。見る者に与える心理的影響までも考慮して設計デザインや肩のパトランプなどが再現されている。

(C) HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY 製作委員会