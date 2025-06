大谷長女へロバーツ監督夫妻がピンク色のおもちゃのポルシェを贈呈

ドジャースの大谷翔平投手が話す流暢な英語にファンが注目している。球団公式SNSは、デーブ・ロバーツ監督夫妻が4月に生まれたばかりの大谷の長女に“愛車”をプレゼントした様子を公開。そこには通訳を通さず、指揮官と英語で会話を交わす様子が収められている。

監督室に呼び出された大谷は一瞬驚いたような表情を浮かべるも、ピンク色のおもちゃのポルシェを見ると「For my daughter? Thank you(僕の娘に? ありがとう)」と笑顔。その後も「Thank you. I love it(ありがとう! 最高!)」などやり取りしていた。

また“呼び出しに”「I thought I’m in trouble. Some trouble(何かまずいことをしてしまったのかと思った、ハハハ」とも。最後には「Can I keep it?(キープしていい?)」と言いながら去っていった。

「大谷さんの英語のアクセント凄くいい!」「大谷さん、英語完璧じゃないか」「インタビューも英語でやってくれたら嬉しいね」「彼の英語はいいね! 英語でインタビューに答えてもいいんじゃない」「彼は完璧な英語を喋れる」と日米のファンが反応。メジャーでも8年目を迎えるだけに、語学力にも磨きがかかっている。(Full-Count編集部)