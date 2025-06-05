¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç¡Ä¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥Ð¥«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª¾Ð¾Ð¡×¤ÈÍÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤·¤ç¤³¡Ä¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥±½ª¤ï¤ê¤Î»äÉþ¤Ï¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡¢¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤·¤ç¤³¤â¡Ä¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥±½ª¤ï¤ê¤Î»äÉþ¤Ï¿åÃ«Àé½Å»ÒÀèÀ¸¥°¥Ã¥º¤Î¡Ø¥Ð¥«¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡Ù¥Ñ¡¼¥«¡¼¥é¥Õ¤·¤ç¤³¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤â¤¢¤ë¡¡¤é¤¯¤Á¤ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¡¿åÃ«Àé½Å»ÒÀèÀ¸¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¤é¡Ø¥Ð¥«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡ª¾Ð¾Ð¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÊÖ»ö¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¡¤½¤ì¤â¤¼¡¼¤ó¤Ö¤·¤ç¤³¤Ê¤Î¤À¡¡·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¡³§¤µ¤óº£Æü¤â1Æü¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ä¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÊÑ´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Î»þÂå¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼ºÇ¹â¡×¡Ö¥ª¥Õ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¥Ð¥«¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¥¥ã¥éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¤¤À¤ÏNHK¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Ç¡ÖÂè19ÂåÌÜ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ2003Ç¯¤«¤é5Ç¯´Ö³èÌö¤·¤¿¡£