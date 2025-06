うねりのような美しい模様が特徴のメープル瘤材を採用！雅／MIYABI「粋-IKI-」

ドイツ発キッチンウェアブランド、ツヴィリング J.A. ヘンケルスジャパンの日本製最高級ナイフブランド「雅/MIYABI」は、2025年に誕生20周年を迎えました。

雅/MIYABI「粋-IKI-」

MIYABI アニバーサリー・イヤーを記念した新ナイフコレクション「粋-IKI-」を6月13日に発売します。

ゼロから設計されたまったく新しい持ち手、水に映る月をイメージした「月虹」ダマスカス……、枠に囚われず、進化し続ける職人技で料理体験を昇華させる、MIYABIの今を詰め込みました。

●材質 :ブレード/MC66、ハンドル/メープル瘤材

●原産国 :日本

●販売場所:ツヴィリング直営店、ツヴィリング公式オンラインショップ、

一部百貨店

商品ラインナップ

●MIYABI 粋-IKI-の特徴

1.流麗なハンドル

刀形に合わせてゼロから削りだしたハンドル

ハンドルには美濃の豊かな水の流れを表現するため、うねりのような美しい模様が特徴のメープル瘤材を採用。

加工が難しく、ナイフで採用される事が稀な素材を、ブロックから手で削り出します。

これにより、流線と曲線を組み合わせた絶妙な形状、各刃系に合わせて形状を調整できる事による優れた持ち心地、美しいデザインを絶妙なバランスで共存させることに成功しました。

粋-IKI-の工程の中で一番難易度が高く、職人達の技を一から鍛え直すことでやっと実現が可能になりました。

2. まったく新しいダマスカス模様

新たなダマスカス模様

異なる金属を49層重ねて生み出すダマスカス模様、「月虹」は水面に映る月を思わせる妖しさ。

ポイントは刃先側の峰を削ってできた鎬(しのぎ)。

文字通り、職人が鎬を削って技を磨いて生み出した、新たな雅の美です。

3. MIYABI史上最高の切れ味

MIYABIの刃付けは、関工場内でもトップの腕の職人だけが携わることを許される工程。

水をかけ流し続けながら研ぐことで、目詰まりと熱を最小限に抑えることで、切れ味が鋭く、長続きします。

その上で、粋はMIYABIの中でも最高の硬度を誇る粉末鋼MC66を採用。

組織が従来のステンレスと比べ細かく均一なため、本刃付けの切れ味がより鋭く、長持ちします。

また、粋は研削時の刃先の先部の角度を見直し、より細く刃付けを行うことにより、今まで高硬度の鋼材で課題だった研ぎやすさを大幅に改善しています。

4. 限定パッケージ

パッケージはプラスチックフリーで環境に配慮したFSC認証の紙を使用

MIYABIのプラスチックフリーパッケージには、環境に配慮したFSC認証の紙を使用。

粋-IKI-のパッケージは、MIYABI最上位モデルとして、限定デザインのスリーブとインレイで用意。

また、粋限定での封入になる「正規品証明証」には、美濃和紙を使用しています。

さらに、20周年を記念して、各刃系、全世界限定最初の500本には、手書きのシリアルナンバーを記載した上で、実際に包丁を作った職人達が押印します。

【デザインの特徴・実現の方法】

雅IKIの6つの特徴

ブレードごとに異なる形状

滑らかな切れ味を与える『水研』

