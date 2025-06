2Dアニメ劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死⾝の⾎族』の前⽇譚となる『LUPIN THE IIIRD 銭形と2⼈のルパン』より、PVが解禁され、偽ルパン役を堀内賢雄が務めることが発表された。本作は、銭形警部を主⼈公に据えた渾⾝のハードアクション。銭形警部(⼭寺宏⼀)をはじめ、ルパン三世(栗⽥貫⼀)、次元⼤介(⼤塚明夫)、⽯川五ェ⾨(浪川⼤輔)、峰不⼆⼦(沢城みゆき)のレギュラー陣が集結する。監督を務めるのは、2014年より『LUPIN THE IIIRD』を⼿がけてきた⼩池健。

物語の舞台は、極寒の地、ロビエト連邦。都市カラフストクにある空港で爆破テロが発⽣。警視庁公安課の敏腕刑事・銭形警部は、テロ実⾏の容疑者とされるルパン三世を追い詰めるが、彼は事件との関係性を否定。そこで、“もう⼀⼈のルパン”の存在が浮かび上がる。正義を貫く男・銭形は、謎に包まれた“偽ルパン”と対峙することになる――。解禁されたPVは、未曾有の爆破テロが起こるシーンから始まる。「爆破テロで何の罪もない市民が巻き込まれた。許し難い暴力だ!」と怒りを滲ませる銭形が、テロの実行犯とされるルパン三世をこの手で捕まえると決意し、事件を追う。一方、邂逅した2人のルパン。顔も姿もそっくりな冷徹な偽ルパンは、「お前こそ、なぜ盗む」とルパン三世に向けて言い放つ。次元大介、石川五ェ門、峰不二子、そしてルパン三世と銭形による、命と正義、プライドを懸けた戦いが映し出される。また、ルパン三世そっくりな謎に包まれた偽ルパン役を、『F1/エフワン』ソニー役(ブラッド・ピット)、『キングダム』王翦役、『ゴールデンカムイ』菊⽥特務曹⻑役の堀内賢雄が務めることが発表された。国⺠を容赦なく犠牲にした冷酷で卑劣な爆破テロの実⾏犯という難しい役どころを演じ、偽ルパン役を「⾃⾝の代表作となると思います!」と語るほど、本作への参加を喜ぶコメントも到着した。さらに、Prime Videoにて6月20日から本作、6月27日から⼩池健監督が⼿がけた『LUPIN THE IIIRD』シリーズ(『次元⼤介の墓標』『⾎煙の⽯川五ェ⾨』『峰不⼆⼦の嘘』)の⾒放題配信が決定した。さらに、6月6日に『ルパン三世 バビロンの⻩⾦伝説』、6月13日に『ルパン三世 ⾵魔⼀族の陰謀』が初配信される。アニメ映画『LUPIN THE IIIRD 銭形と2⼈のルパン』は、アニメ放題、FOD、dアニメストア、DMM TV、バンダイチャンネル、Hulu、Lemino、U-NEXT、WOWOWオンデマンドほか配信サービスにて6月20日より配信。