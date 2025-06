前面と背面に液晶を搭載！フィールドスリー「F3DCAF13-01／F3DCAF05-01」

フィールドスリーは、最大4Kでの動画撮影に対応した1300万画素のコンパクトデジタルカメラ「F3DCAF13-01」と、前面と背面に液晶を搭載した500万画素のコンパクトデジタルカメラ「F3DCAF05-01」の2機種を発売します。

フィールドスリー「F3DCAF13-01/F3DCAF05-01」

■製品情報

製品名 :1300万画素デジタルカメラ

販売開始時期 :2025年6月5日出荷開始

型番 :F3DCAF13-01

JANコード :4589969403085

メーカー希望価格:オープン

■製品情報

製品名 :500万画素デジタルカメラ

販売開始時期 :2025年6月下旬出荷開始予定

型番 :F3DCAF05-01

JANコード :4589969403092

メーカー希望価格:オープン

フィールドスリーは、最大4Kでの動画撮影に対応した1300万画素のコンパクトデジタルカメラ「F3DCAF13-01」と、前面と背面に液晶を搭載した500万画素のコンパクトデジタルカメラ「F3DCAF05-01」の2機種を発売。

今回発売する「F3DCAF13-01」および「F3DCAF05-01」は、子どもから高齢者まで、誰でも簡単に扱えるユーザーフレンドリーな設計が特長です。

散歩や旅行、Vlog撮影、動画制作といった日常の記録はもちろんのこと、ビジネスシーンでも活用できる堅実なスペックを備え、WEBカメラとしての使用や、オフィス・作業現場での記録用途にも対応可能。

趣味から業務まで、多彩なニーズに応える柔軟性を兼ね備えています。

使う人の発想次第で、活躍の場がさらに広がる本製品は、プライベートとビジネスの垣根を越えて、新たな価値を提供します。

【F3DCAF13-01 製品の特長】

・1300万画素の高精細画質

1300万画素のCMOSセンサーを搭載し、鮮明で臨場感のある映像・画像を記録できます。

4KモニターやA4サイズのプリントアウトで高画質な表現ができる、高解像度撮影が可能です。

1300万画素の高精細画質

・16倍デジタルズーム

被写体に近づかなくても、細部まで鮮明に撮影できます。

16倍デジタルズーム

・最大4Kでの動画撮影

HD(120fps)から最大4K(15fps)までの動画撮影も可能。

写真と動画、両方で思い出を楽しめます。

最大4Kでの動画撮影

・笑顔の検出

人物の顔に自動でピントを合わせ、笑顔を検出すると自動的にシャッターを切ります。

笑顔の検出

【F3DCAF05-01 製品の特長】

・2.4&1.4インチのデュアル液晶

2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチの前面モニターを搭載。

自撮りをする時にとても便利な、家族や友達とのお出かけに最適な軽量モデルのカメラです。

2.4&1.4インチのデュアル液晶

・18倍デジタルズーム

ズーム機能により、細部までクリアに撮影可能です。

18倍デジタルズーム

今回、量販店をはじめ法人様へ、「F3DCAF13-01」を6月5日、「F3DCAF05-01」を6月下旬よりオープン価格にて販売展開します。

