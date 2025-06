東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」の開業5周年を記念したイベントの第1弾として「サマーフェスティバル」を開催!

アトリウムイルミネーションやロビーライブなど、イベント盛りだくさんです☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜 開業5周年記念 第1弾「サマーフェスティバル」

開催期間: 2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 アトリウム(3階)ほか

2025年7月1日に開業5周年を迎える『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』にて2026年6月30日(火)までの1年間に渡り開催される「アニバーサリーイベント」

その第1弾として、2025年7月1日から8月31日まで、ホテルイベント「サマーフェスティバル」が実施されます!

アトリウムイルミネーションやロビーライブ、アニバーサリープロジェクションなど、イベントが盛りだくさんです。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜で、大切な方との素敵な夏のひとときが楽しめます☆

アトリウムイルミネーション

期間:2025年6月27日(金)〜2026年6月30日(火)

時間:終日

場所:アトリウム(3階)

メインロビー「アトリウム」は、広さ4,300平方メートル、9層吹き抜けの開放感あふれる空間に南欧の街並みを彷彿させる非日常空間。

開業5周年を記念し、中央広場から水辺にかけて特別に設えた、幻想的な光の装飾とモニュメントがお出迎えしてくれます☆

イルミネーションは2026年6月30日(火)までの1年間楽しめます。

5thアニバーサリープロジェクション

期間:2025年7月1日(火)〜8月31 日(日)

時間:20:00〜/22:00〜 (各回約2分)

場所:アトリウム(3階)

『サマーフェスティバル』開催期間中、幻想的にライトアップされるアトリウム。

さらに、開業5周年をお祝いするオリジナルムービー&音と光の演出も楽しめます。

かくれんぼラリー inアトリウム

料金:参加無料

期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

時間:終日

場所:アトリウム(3階)

自分のスマートフォンを使って楽しむ、クイズラリーを実施!

緑豊かなアトリウムをめぐり、かくれんぼしている生き物たちから出題される、ホテルにまつわるクイズにチャレンジします。

正解数により、ホテル館内で利用できるクーポンをプレゼント☆

さらに全問正解者には、ホテル宿泊券やレストラン招待券が当たる抽選へ応募できます。

開業5周年記念宿泊プラン

料金:1名18,550円(税・サ込)〜 ※2名1室利用時

宿泊期間:2025年7月1日(火)〜8月31 日(日)

予約期間:〜2025年8月29日(金)

予約:公式サイトから

ホテルのバースデーケーキをイメージしたスイーツをお部屋でゆったり楽しめる宿泊プランが登場。

ホテルの外観に見立てた3層仕立てのムースケーキに、フルーツをふんだんに盛り付けたかわいくて豪華なケーキです☆

また、約100種類以上の和洋メニューが楽しめるモーニングブッフェ付きプランとなっています。

アトリウムロビーライブ

料金:鑑賞無料

開催日:2025年7月4日(金)〜8月30日(土)の金・土・祝前日 ※8月8日(金)を除く

時間:1回目 19:00〜19:45/2回目 21:00〜21:45

出演:

【写真左】7月25日・8月23日出演 鈴木庸祐(Yousuke Suzuki)

【写真右】8月15日・30日出演 DANCE SQUARE

場所:アトリウム中央広場(3階)

7・8月の金・土・祝前日限定で、浦安市内で活躍するアーティストやダンサーによる日替わりのイベントを、ロビー中央のスペシャルステージで開催。

広大な空間に心地よく響く生演奏や華麗なダンスで、夜のアトリウムロビーがいっそう盛り上がります。

5日間限定開催「夏の夜まつり in Grand Bleu」

料金:宿泊者 大人6,000円/一般 大人7,500円

※表記料金には、プール利用料+夏の夜まつりチケット300円×10枚が含まれています

※4〜12歳はプール入場料のみ、宿泊者2,000円/一般3,000円

※3歳以下入場無料

※夏の夜まつりのみ利用の場合は、大人3,000円/4〜12歳 1,500円のチケット購入で参加可

期間:2025年8月4日(月)〜8月8日(金)

時間:17:00〜21:00(最終入場20:00)

場所:プール「Grand Bleu」屋外芝生エリア、1階宴会場「ZAZZY」 ※荒天時、1階宴会場「ZAZZY」のみで開催

開業5周年を記念し、プール「Grand Bleu(グランブルー)」で夏まつりイベントを初開催!

提灯の灯りに彩られた特設の櫓(やぐら)を囲んでの盆踊りや屋台で、夏の宵を賑やかに楽しめます。

宿泊以外の方も参加できます☆

夏休みの思い出づくりにもぴったりのイベント盛りだくさん!

グランドニッコー東京ベイ 舞浜の「サマーフェスティバル」は、2025年7月1日(火)から8月31日(日)まで開催です。

