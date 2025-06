安心して過ごせる大学づくりのため、知識を深める！明治学院大学ボランティアセンター「レインボーフェス」

明治学院大学ボランティアセンターでは、6月のプライド月間に合わせて2025年6月16日(月)から6月28日(土)にかけて「レインボーフェス」を開催し、さまざまな企画を実施します。

明治学院大学ボランティアセンター「レインボーフェス」

明治学院大学ボランティアセンターでは、6月のプライド月間に合わせて2025年6月16日(月)から6月28日(土)にかけて「レインボーフェス」を開催し、さまざまな企画を実施。

プライド月間とは毎年6月の1か月間に、性の多様性を称え、LGBTQの権利を啓発する活動やイベントが世界各国で開催される期間です。

レインボーフェス」での企画を通して、LGBTQの学生も教職員も公平に扱われ、安心して過ごせる大学づくりのため、知識を深めてもらう機会とします。

【イベント概要】

◆学内者のみ参加可能

ボラカフェ「今さら聞きづらいLGBTQの基礎知識」

日時:2025年6月16日(月)12:40〜13:20

場所:明治学院大学横浜キャンパス ボランティアセンター

※申し込み不要

今さら聞きづらい質問にも、やさしく答えます。

回答者は、オープンリーゲイの明学職員&文化人類学者の砂川 秀樹。

LGBTQ+AllyサークルColorful お話会「つなが〜るカフェ」

日時:2025年6月21日(土)13:00〜14:30

場所:明治学院大学横浜キャンパス ボランティアセンター

※申し込み不要

セクシュアリティや学部を超えて、テーマトークで交流しましょう。

ワークショップ「レインボー缶バッチをつくろう!」

日時 :2025年6月25日(水)13:00〜14:30

場所 :明治学院大学白金キャンパス 本館2階1251教室

ファシリテーター:松永 美佐寿(総合支援室)

※申し込み不要

※共催:明治学院大学総合支援室

オリジナルの缶バッジをつけてフェスを盛りあげます。

LGBTQ+AllyサークルColorful お話会「つなが〜るカフェ」

日時:2025年6月28日(土)13:00〜14:30

場所:明治学院大学白金キャンパス 1251教室

※申し込み不要

セクシュアリティや学部を超えて、テーマトークで交流しましょう。

◆学外者も参加可能

「アロハの心をうたい継ぐ者」上映会&トークイベント

日時 :2025年6月27日(金)17:00〜18:45(上映) 18:50〜19:20(トーク)

ゲスト :西山 朗氏(一般社団法人 LGBT 法連合会 参事)

※共催 :LGBTQ+AllyサークルColorful/ボランティアセンター

※後援 :社会学部付属研究所

※字幕協力:関西クィア映画祭

参加費 :無料

申し込み方法:以下のGoogleフォームから必要事項を記入の上申込みできます。

https://forms.gle/nRMXTgEGzLdoA4PF8

映画上映会と、ゲストを迎えてのトークを行います。

上映作品は、「アロハの心をうたい継ぐ者」。

女性と男性の両方の性別、あるいはその間に生きる存在であると言われる、ハワイ社会のマフー。

マフーであり、ハワイの文化を守り継ぐクム(教師)であるヒナ先生を描いたドキュメンタリー。

「アロハの心をうたい継ぐ者」上映会

◆展示 ※学内者のみ参加可能

★LGBTQ 資料展

期間:2025年6月16日(月)〜6月27日(金)

会場:明治学院大学 横浜・白金キャンパス ボランティアセンター

フェス協力学生が同性婚など関心あるテーマの資料を集め展示します

★レインボーブックフェア

期間:2025年6月16日(月)〜6月28日(土)

会場:明治学院大学横浜・白金キャンパス 図書館

白金…先生方の推薦書の展示

横浜…フェス協力学生の好きな本の展示

【アクセス】

明治学院大学両キャンパスへのアクセスは以下を確認してください。

交通アクセス | 明治学院大学 “Do for Others”

昨年度の様子:シンポジウム

昨年度の様子:図書館での関連書籍の展示

