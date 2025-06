アフリカの文化を体験！アフリカヘリテイジフェスティバル

アフリカヘリテイジフェスティバル実行委員会は、昨年に続いて2025年もアフリカヘリテイジフェスティバルを代々木公園野外ステージで開催します。

アフリカヘリテイジフェスティバル

日時 : 2025年6月21日、22日

会場 : 代々木公園 イベント広場野外ステージ

アクセス: JR「原宿」下車徒歩3分、東京メトロ千代田線「代々木公園」(C02)

下車徒歩3分、東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前(原宿)」

(C03、F15)下車徒歩3分、小田急線「代々木八幡」下車徒歩6分

駐車場(有料)

実施条件: 雨天決行

入場料 : 無料

主催 : アフリカヘリテイジフェスティバル運営事務局

2025年はアフリカ開発会議が日本で開催。

会場では、アフリカ文化、食、ライフスタイル、音楽、踊り、芸術、ファッションなど、“生きたアフリカ”を体感できます。

本場アフリカンミュージック&ダンスの豪華アーティストが大集結、ジェンベ(アフリカの太鼓)の生演奏や、歌のど迫力にくぎづけになります。

腰ふりダンスのおしりにも注目です。

サブステージでは普段触れることのできない、ジャンベの体験ワークショップも開催します。

キッチンカーやテントでは珍しいアフリカの食べ物もたくさん体験できます。

色鮮やかなアフリカ雑貨のお店を見て回るのも楽しいですよ。

スペシャル・サプライズゲストの飛び入り参加もあるかもしれません。

もちろん入場無料です。

フェスティバル案内

