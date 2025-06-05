TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤Î½¢³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë³°¹ñ¿Í³ØÀ¸¤ä¸ò´¹Î±³ØÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À¯ÉÜ¤¬¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¡¢É¬Í×¤À¤È¤·¤Æµá¤á¤¿³°¹ñ¿Í³ØÀ¸¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤äÄ¨²ü½èÊ¬¤Îµ­Ï¿¤Ê¤É¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³°¹ñ¿Í³ØÀ¸¤ò´ÉÍý¤¹¤ëµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æþ¹ñÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ï6¤«·î´Ö¤Ç¡¢±äÄ¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£