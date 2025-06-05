¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×Nintendo Switch 2È¯Çä¡¡»öÁ°ÃêÁª¤ÎÅöÁª¼ÔÂÐ¾Ý¡¡Å¾ÇäÂÐºö¤¬²ÝÂê
Ç¤Å·Æ²¤Î¿··¿¥²¡¼¥àµ¡¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á2¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×Nintendo Switch 2È¯Çä¡¡»öÁ°ÃêÁª¤ÎÅöÁª¼ÔÂÐ¾Ý¡¡Å¾ÇäÂÐºö¤¬²ÝÂê
ÅÔÆâ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢³«Å¹30Ê¬Á°¤«¤é¡¢ÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤«¤é¡¢»öÁ°¤ÎÃêÁª¤ËÅöÁª¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á2¡×¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÎó¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤¤¤¿¹ØÆþµÒ
¡Ö4»þ´ÖÊÂ¤ó¤À¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¹ØÆþµÒ
¡Ö(ÃêÁª¤Ë)13²óÏ¢Â³¤Ç³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡£¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¥ï¡¼¥ë¥É¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×
¤ª¤è¤½8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·µ¡¼ï¤Ç¤Ï¡¢4Kµ»½Ñ¤äÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Å¾ÇäÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹â³Û¤Î½ÐÉÊ¤¬EC¥µ¥¤¥È¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÂÐºö¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÇÛÀþ,
¥Í¥¸,
²£ÉÍ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ËÅì»Ô,
¹©¾ì,
½»Âð