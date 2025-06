運動中の心拍を計測する機能を追加！ピクセラ「Re・De Ring」機能アップデート

ピクセラは、ファッション性と機能性を両立した次世代スマートリング「Re・De Ring(リデリング)」の機能アップデートを2025年6月5日(木)に実施。

ピクセラ「Re・De Ring(リデリング)」機能アップデート

・カラー:サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック

・サイズ:8サイズ展開

・販売価格:29,800円(税込)

ピクセラは、ファッション性と機能性を両立した次世代スマートリング「Re・De Ring(リデリング)」の機能アップデートを2025年6月5日(木)に実施しました。

今回のアップデートで、運動中の心拍を計測する機能を新搭載。

さらに、AI分析との組み合わせでより高度な健康管理が可能になります。

また、ユーザーの行動に合わせて記録を補正できる「睡眠時間の編集機能」や、AppleヘルスケアおよびGoogleヘルスコネクトへの詳細データ出力(心拍数・運動記録)もサポート。

言語面でも多言語対応を拡充し、グローバルなユーザーのニーズに応えます。

■アップデート内容について

【パフォーマンス向上に貢献】運動中の心拍を計測する機能を追加

ウォーキングやランニングなどの運動中の心拍数を計測できるようになりました。

新たに加わった運動中の心拍数計測機能により、運動時の身体への負荷やコンディションを把握。

日々のパフォーマンス向上に貢献します。

運動中の心拍を計測する機能(画面イメージ)

【さらに便利に】睡眠時間の編集機能を追加

自身のライフスタイルに合わせて、記録された睡眠時間を手動で編集できる機能を追加。

就寝時間や起床時間のズレがあった場合でも安心。

睡眠時間の編集機能を使えば、実際の睡眠に合わせた調整が行えます。

睡眠時間の編集機能(画面イメージ)

【外部アプリとの連携強化】AppleヘルスケアおよびGoogleヘルスコネクトへの「心拍数」「運動記録」の書き出しに対応

Apple社の「Appleヘルスケア」およびGoogle社の「ヘルスコネクト」に新たに「心拍数」「運動記録」のデータ出力が可能となりました。

外部アプリとの連携性がさらに向上し、健康管理の幅が広がります。

AppleヘルスケアおよびGoogleヘルスコネクト連携(画面イメージ)

【グローバルユーザーへのサポートを強化】韓国語・中国語(繁体字・簡体字)・英語に対応

言語対応を拡充し、グローバルユーザーへのサポートを強化。

韓国語・中国語(繁体字・簡体字)・英語に対応しました。

今後の海外展開にも備えたグローバル化を実現しています。

多言語対応のホーム画面(画面イメージ)

今回のアップデートでは、上記の機能追加に加え、ユーザーの皆様から報告されていたいくつかの不具合を修正しました。

これにより「Re・De Ring」をより安定した動作環境を実現。

快適に利用できるようになります。

■次世代スマートリング Re・De Ring(リデリング)について

「Re・De Ring」は、睡眠やコンディション、今の調子、運動状態、血管年齢を可視化できる、次世代型のスマートリングです。

AI技術を駆使し、睡眠時のバイタルデータだけでなく、運動量や体の表面温度なども記録・分析します。

さらに、合計睡眠時間、レム睡眠の割合、心拍数といった睡眠データを総合的に分析し、あなたのコンディションを可視化。

手軽にあなたの「今」を分析し、SLEEP TECH × AIが睡眠状態や体調に合わせた最適なアドバイスを提供します。

また、血管年齢計測機能では、血管の健康状態を表す指標を表示します。

例えば、ある日の血管年齢が高くなった場合、それまでの生活習慣(食事、運動不足、睡眠不足など)を振り返り、改善点を見つけやすくなります。

Re・De Ring各色

<主な特徴>

・高感度センサーで心拍数、呼吸数、酸素レベルなどを24時間測定

・睡眠中のレム睡眠や睡眠の規則性も分析

・睡眠時間編集機能

・運動中の心拍を計測する機能

・仮眠検出/登録機能

・血管年齢計測機能搭載

・SLEEP TECH × AIによる最適なアドバイス

・メモ登録機能

・防水・防塵機能で入浴やサウナもOK

・医療用ステンレス製で肌に優しい

・最大7日間持続の大容量バッテリー

・シンプルで洗練されたデザイン

・Apple社の「Appleヘルスケア」およびGoogle社の「ヘルスコネクト」連携

・韓国語・中国語(繁体字・簡体字)・英語対応

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 運動中の心拍を計測する機能を追加!ピクセラ「Re・De Ring」機能アップデート appeared first on Dtimes.