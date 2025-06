ファイナル進出のサンダーとペイサーズ…両チームの主軸獲得に不可欠だったトレードとは？

NBAの2024-25シーズンにおける頂上決戦が、6月6日(現地時間5日)から幕を開ける。今年はウェスタン・カンファレンスからオクラホマシティ・サンダー、イースタン・カンファレンスではインディアナ・ペイサーズが勝ち上がり、両チームが「NBAファイナル2025」で激突する。

サンダーにはMVPのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー(SGA)、オールスターのジェイレン・ウィリアムズ、ビッグマンのチェット・ホルムグレン、ペイサーズには複数回のオールスター選出経験を持つタイリース・ハリバートンとパスカル・シアカム、さらにはマイルズ・ターナー、アンドリュー・ネムハードといった選手たちが在籍している。

サンダーとペイサーズは「NBAプレーオフ2025」をともに12勝4敗で駆け抜けているのだが、両チームの主軸は意外にも“ある選手のトレード”を機に移籍してきたことで注目されている。

その名はポール・ジョージ(現フィラデルフィア・セブンティシクサーズ)。2010年のドラフト1巡目10位でペイサーズから指名された男は、キャリアを重ねてオールスターへ成長し、2013、2014年に2年連続でペイサーズをカンファレンス・ファイナルまで導き、マイアミ・ヒートと激闘を演じた。

2017年7月にペイサーズはジョージをサンダーへ放出し、ビクター・オラディポとドマンタス・サボニス(現サクラメント・キングス)を獲得。2022年2月にはサボニスを絡めたトレードでキングスからハリバートンらを獲得している。

その後ジョージはサンダーでラッセル・ウェストブルック(現デンバー・ナゲッツ)と2シーズンをプレー。在籍2年目の2018-19シーズンには平均28.0得点8.2リバウンド4.1アシスト2.2スティールをたたき出し、MVPと最優秀守備選手賞(DPOY)の投票でそれぞれ3位に入り、オールNBAファーストチームとオールディフェンシブファーストチームに名を連ねた。

当時リーグ最高級の実力者だったジョージは、2019年7月のトレードでロサンゼルス・クリッパーズへ移籍。この時サンダーが見返りとして獲得したのがSGAとダニーロ・ガリナーリ、複数のドラフト指名権。しかもこの取引で獲得した指名権で現在2番手を務めるウィリアムズを2022年のドラフト1巡目12位で指名していた。

ハリバートンがペイサーズへ加入したのはキャリア2年目の途中、SGAがサンダーへ移籍したのは1年目を終えた直後だったとはいえ、リーグ屈指の万能戦士ジョージを手放す見返りとして、両チームが有力な選手を獲得し、彼らを中心に据えて強力なチームを作り上げたと言っていいだろう。

This year's NBA Finals is brought to you by Paul George.

In 2017, the Pacers traded Paul George to the Thunder for Domantas Sabonis and Victor Oladipo.

In 2019, the Thunder traded Paul George to the Clippers for Shai-Gilgeous Alexander and a haul of first round picks / swaps… pic.twitter.com/coDJ3ofTqo

- Basketball Forever (@bballforever_) June 2, 2025