夏休みならではの旅行プランを探せる！BIGLOBE「夏休み国内旅行特集2025」

BIGLOBE「夏休み国内旅行特集2025」

BIGLOBEは、国内旅行情報、宿・ホテル予約サイト「BIGLOBE旅行(注1)」において、2025年の夏休みに向けた「夏休み国内旅行特集2025」を公開。

この特集では、家族旅行、カップル旅行、一人旅、グループ旅行など、多様なニーズに応える宿泊プランや観光情報を豊富に取り揃え、お客さまの夏休み旅行計画をサポートします。

特集の概要は以下のとおりです。

1. 人気の日程・条件から探す

海の日3連休やお盆休みなど、人気の日程からお得なプランを検索可能。

早めの予約がおすすめです。

2. テーマから探す

「海とプールの両方で遊べる宿」「夕食バイキングが楽しめる宿」「ペットと泊まれる宿」「温泉宿」「高原・避暑地の宿」など、多彩なテーマから目的地を絞り込めます。

3. ランキングから探す

人気の宿ランキングや、リゾートホテル、テーマパーク周辺ホテルなど、様々なランキング情報を提供します。

4. エリアから探す

北海道から沖縄まで、全国の都道府県や人気エリアから宿泊施設を検索できます。

その他、「夏限定お得プラン」「タイムセールプラン」「直前予約でお得なプラン」「クーポン付き宿泊プラン」など、お得な情報が充実しています。

なお、BIGLOBE旅行では「宿みっけ」サービスを提供しています。

希望の宿泊条件を登録すると、予約済みのプランよりも安い条件が出るたびに通知が届き、キャンセル待ち情報も受け取ることができます。

「宿みっけ」に希望の宿泊施設を事前に登録しておくことで、よりお得なプランが見つかる可能性があります。

夏休みの旅行計画に、BIGLOBE旅行の「夏休み国内旅行特集2025」と予定日の直前まで希望する条件に合った宿泊プランが届く「宿みっけ」をご活用ください。

(注1)

楽天トラベル、JTBなど、大手宿泊予約サイト16社が提供する450万件以上の国内ホテル・旅館の宿泊プランを比較できる無料のWeb

※ 特集ページの情報は、2025年5月時点のものです。

旅行の計画時には、必ず最新情報を確認してください。

※ 記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

