¡ÖÈà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÏºÇ¹â¡×¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡õ¥Ê¥Ý¥ê´Ø¿´¤ÎÄ¶°ïºà¤¬22ºÐÆüËÜ¿Í¤ò·ã¾Þ¡ª¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃË¤À¡£¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¤Ê£±Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡×
¡¡£¶·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¥Ñ¥ë¥ÞÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï22ºÐ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤Ï21ºÐ¤ÎDF¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼ã¤°ïºà¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Telegraph¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£¤¬Êì¹ñ¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¸ÀµÚ¡£¥»¥ê¥¨AÄ©Àï£±Ç¯ÌÜ¤ÇÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÎëÌÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡ØËÍ¤é¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤è¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÍ§¹¥Åª¤ÊÀï¤¤¤À¡£Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃË¤À¤è¡£Èó¾ï¤Ë¸¬µõ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£Èà¤Ï¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¤Ê£±Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¹ñ¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤Î¤Ï¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ÎÊÉ¤â¤¢¤ê´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´°àú¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÏºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤À¡×
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡¶¯¹ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ä¥Ê¥Ý¥ê¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¸µU-21¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎÂç´ï¤Ïº£µ¨¡¢Âç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£ºÇ½ªÀá¤Î£±¤ÄÁ°¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¤½¤ì¤òµÞ¤¬¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤á¤¿¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·è°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÇÌá¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê²óÉü¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òËá¤¤¤¿¡£¼åÅÀ¤ä²þÁ±¤¬É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤è¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë£²¿Í¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¥Ñ¥ë¥ÞÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï22ºÐ¤ÎGKÎëÌÚºÌ±ð¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤Ï21ºÐ¤ÎDF¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼ã¤°ïºà¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDaily Telegraph¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£¤¬Êì¹ñ¥Ñ¡¼¥¹¤Ç¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¸ÀµÚ¡£¥»¥ê¥¨AÄ©Àï£±Ç¯ÌÜ¤ÇÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÎëÌÚ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! ¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡¶¯¹ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤ä¥Ê¥Ý¥ê¤«¤é´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¸µU-21¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎÂç´ï¤Ïº£µ¨¡¢Âç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£ºÇ½ªÀá¤Î£±¤ÄÁ°¤Î¥Ê¥Ý¥êÀï¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¤½¤ì¤òµÞ¤¬¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤á¤¿¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·è°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£ËÍ¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÇÌá¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê²óÉü¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òËá¤¤¤¿¡£¼åÅÀ¤ä²þÁ±¤¬É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤è¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë£²¿Í¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎºÆ²ñ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô