ATEEZ最新ミニアルバムコンセプトフォト第2弾公開！カジュアルなスタイリングでファンの視線を釘付けに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■コンセプトフォト第1弾とは違う魅力で“コンセプト職人”の真骨頂を発揮

ATEEZが、12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』の第2弾コンセプトフォトを公開した。

公開されたコンセプトフォトのATEEZは、革ジャンやサングラスなどシックな魅力が際立つカジュアルなスタイリングを完璧に消化し、視線を釘付けにしている。一層アップグレードしたビジュアルと観るものを射貫くような熱い眼差しでカメラをじっと見つめ、妖しい緊張感が伝わってくる。

コンセプトフォト第1弾を通じて披露した強烈なカリスマ性とまたひと味違った魅力で、“コンセプト職人”の真骨頂を発揮。まるで興味の対象を探しているかのような繊細な眼差しと余裕溢れる姿が、ニューアルバムのコンセプトに関する好奇心を最高潮に高めている。

『GOLDEN HOUR : Part.3』は、ATEEZの最もまぶしく輝く瞬間を盛り込んだ「GOLDEN HOUR」シリーズ3番目の物語だ。タイトル曲「Lemon Drop」を含め、「Masterpiece」「Now this house ain’t a home」「Castle」「Bridge : The Edge of Reality」まで、ATEEZの音楽的世界観を味わうことができる計5曲が収録されている。

彼らがプロモーションマップ、トラックリスト、ムービングポスターなど様々なコンテンツを公開し、本格的にカムバックに向けた熱気を高めているなかで、7月に開幕を控えたあらたなワールドツアー『IN YOUR FANTASY』の韓国公演もまた、チケット販売開始と同時に全席ソールドアウトを記録し、絶大なチケットパワーを証明している。

そんなATEEZの12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』は、6月13日13時に韓国でリリース。日本では7月11日に発売を予定しており、すでに予約も受付中だ。

(C)KQ ENTERTAINMENT

リリース情報

2025.07.11 ON SALE ※日本お届け日

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.3』

※韓国発売日:6月13日(金)

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/