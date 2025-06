乗り物の魅力を体感できる！立山黒部アルペンルート「のりものデイズ」

立山黒部アルペンルートは、2025年4月15日(火)に「立山トンネル電気バス」が室堂〜大観峰間で運行を開始したことを記念し、アルペンルートの乗り物の魅力を体感できるイベント「のりものデイズ」を夏篇・秋篇の2期にわたり開催します。

立山黒部アルペンルート「のりものデイズ」

『のりものデイズ 夏篇』

期間:6月27日(金)〜7月1日(火)

場所:室堂ターミナル駐車場

<内容>

2024年に運行を終了したトロリーバスと2025年運行を開始した電気バスを並べて展示。

来場者特典として、2024年に配布していた「トロリーバスラストランカード」がプレゼントされます。

また期間中は毎日1回運転手による車両解説を実施し、車両の前で日々の業務や乗り物の魅力について話をします。

(参加無料・事前予約不要)

トロリーバスラストランカードと電気バス記念カード

『のりものデイズ 秋篇』

期間:9月20日(土)〜10月14日(火)

<内容>

9月20日の「バスの日」から10月14日「鉄道の日」の期間、「立山トンネル電気バス」だけでなく「立山高原バス」や「立山ロープウェイ」など、ユニークなアルペンルートの乗り物の魅力に触れられる様々なイベントやキャンペーンを実施します。

※詳細は7月上旬情報公開予定

【鉄道博物館(さいたま市)での部品展示・イベントについて】

「のりものデイズ」開催に先駆け、鉄道博物館にてトロリーバスの部品展示や立山トンネルを走っていた乗り物の歴史等を紹介した展示を行います。

また、7月5日(土)、6日(日)にはアルペンルートの乗り物の魅力を体感できるイベントを開催。

乗り物の塗り絵や制服を着て記念撮影ができるコーナーの他、乗り物グッズが当たるクイズ大会を行います。

(1)「立山トンネル電気バス運行開始記念展示」

期間:6月11日(水)〜7月7日(月)

時間:鉄道博物館開館時間に準ずる

場所:鉄道博物館本館2階 車両ステーション鉄道車両年表

立山トンネルトロリーバス

記念展示イメージ

(2)イベント「もっと知ってほしい!アルペンルートの乗り物の魅力体感イベント」

期間:7月5日(土)〜7月6日(日)

時間:10:00〜15:30

場所:鉄道博物館本館2階ステンドグラス前

※イベント詳細については、別途鉄道博物館ホームページなどで発表しました。

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間はケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動することができ、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2025年度営業期間(予定):4月15日(火)〜11月30日(日)

