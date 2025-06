2025年6月9日(月)に開催されるAppleの年次開発者会議「WWDC25」で、AirPodsの新機能が発表される見込みであることがわかりました。Exclusive: AirPods to get camera control, sleep detection, new gestures - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/06/04/exclusive-airpods-ios-26-wwdc-features/

iOS 26 Could Bring Sleep Detection, Camera Controls, and New Gestures to AirPods - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/06/04/ios-26-airpods-rumors/WWDC AirPods rumor: More gestures, camera functionalityhttps://appleinsider.com/articles/25/06/04/airpods-expected-to-gain-new-head-gestures-camera-control-revivalApple情報に詳しいニュースサイトの9to5Macが伝えたAirPodsの新機能は以下の通り。◆1:新ジェスチャーコントロールAppleのワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 2」と「AidPods 4」には、「首を縦に振るとYes、横に振るとNo」のようなジェスチャーコントロール機能が搭載されています。9to5Macによると、Appleはジェスチャーコントロールの改良を進めていて、ノイズコントロールなども頭の動かし方で操作できるようになる可能性があるとのこと。◆2:睡眠時一時停止また、ユーザーが寝てしまった時に、再生中の音楽や動画の再生を自動的に一時停止する機能が追加されるとみられています。AidPodsには睡眠検出機能は搭載されていないため、Apple Watchと連携して睡眠データを使用し、着用者が眠ったと判断した時に一時停止する機能になると考えられます。◆3:カメラコントロール長らくうわさされていた機能で、9to5MacによるといよいよAppleは準備を完了したとのこと。これにより、EarBudsと同様に、AirPodsの軸を触ることでiPhoneやiPadのカメラを操作できるようになる見込みです。◆4:オーディオミックスiPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxに搭載された、音声と背景音を分離する「オーディオミックス」機能が、AirPods向けに「スタジオ品質」で搭載されるとのこと。9to5Macは、AirPodsがクリエイター向けラヴマイク市場の強力なライバルになると記しています。◆5:幅広い授業サポート学校では、生徒がそれぞれ個別にAirPodsを持っていて、共有のiPadに接続するという利用が考えられます。AppleはAirPodsとiPadOSのペアリングを改善して、必要手順を減らすことを目指しているとのことです。なお、これらの新機能はいずれも開発中のもので、さらなる微調整が行われる可能性があり、すべてがWWDC25で発表されるとは限らないという点に注意が必要です。