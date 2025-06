コース料理やビュッフェスタイルなど人数や予算に合わせてカスタマイズ！京あかし

京あかしは、けいはんなプラザ交流棟2F「BOSS」を約3年間の休業を経てリニューアルオープンしました。

京あかし

開店日:2025年5月20日

所在地:〒619-0237

京都府相楽郡精華町光台1丁目7 けいはんなプラザ交流棟 2F

アクセス:

<京都方面よりお越しの場合>

近鉄京都線新祝園駅・JR祝園駅

●タクシー(約10分)

●バス(約10分)

「ATR」バス停下車すぐ

<大阪方面よりお越しの場合>

近鉄けいはんな線学研奈良登美ヶ丘駅

●タクシー(約10分)

●バス(約10分)

59番系統(約10分)

56番系統(約10分)

「けいはんなプラザ」バス停下車すぐ

近鉄奈良線学園前駅より

●タクシー(約20分)

●バス(約20分)

「学園前駅」→「学研奈良登美ヶ丘駅」(バス乗り換え)→

「けいはんなプラザ」(祝園駅行)

<お車でお越しの場合>

●京奈和自動車道 精華学研ICより5分

営業時間: ランチ 11:00〜14:00

ディナー 17:00〜20:00

定休日 : 月曜日・日曜日ディナー(連休の場合変更あり)

席数 : 約26席 個室最大45席

駐車場 : 有り(サービス券)

大型バス: 有料駐車場有り 徒歩3分

京あかしは、けいはんなプラザ交流棟2F「BOSS」を約3年間の休業を経てリニューアルオープン。

鉄板ステーキ専門店から3世代ファミリー向けのお店へメニューを一新しました。

店舗の特徴

*日時計広場に面したガラス張りの店舗

けいはんなプラザの象徴である日時計に面した全面ガラス張りの開放的な空間で、窓からは精華町の四季折々の風景が見えます。

中心的なイベントは日時計広場で行われることが多いので、イベントを眺めながらゆったりと食事をすることができます。

ホール席は26席と2名〜6名様まで座れる席を用意されています。

*パーティー、貸し切りなどへの対応

大30名様まで小10名様までの個室を用意しており、2つの個室を繋げると最大45名様まで収容可能なので大切なご商談からご家族の記念日、パーティーなど様々なシーンで利用できます。

ホールも利用すると80名近くの貸し切り宴会や合宿などのお食事が可能です。

コース料理やビュッフェスタイルなど人数や予算に合わせてカスタマイズすることもできます。

*食材と料金にこだわった内容

平日限定のランチは1,000円税込み。

近江牛のローストビーフ重やすき焼き、和牛粗挽きハンバーグや地鶏の鉄板焼き。

すべてリーズナブルな料金で提供しており、すき焼き(ディナーのみ)はお一人様の利用でも可能で、アルコールの飲み放題もお一人様より可能です。

■イベント

*6月、7月、8月はビアホールでお出迎え。

暑くなりすぎた日本の夏夕を、昭和のシティポップ音楽と多数のビールや炭酸系アルコールドリンクで、楽しく涼しく過ごせる内容です。

イタリアピエモンテ産の稀少なワインを1名様グラス1杯限り≪無料試飲≫出来ます。

予約は1日前からお一人様でも可能です。

120分飲み放題3,980円(消費税込み)

■メニュー

<一部抜粋>

ディナーのみ

近江牛すき焼き(リブロース) 1,860円

近江牛すき焼き(切り落としミックス) 1,680円

地鶏のすき焼き 1,280円

鮭若狭焼 860円

銀鱈西京焼き 1,280円

ランチのみ

平日限定ランチ(日替わり) 1,000円

和牛粗挽きハンバーグ定食 1,200円

地鶏鉄板焼き定食 1,400円

肉厚アジフライ定食 1,000円

平飼い卵のだし巻き卵定食 1,000円

ランチ・ディナー共通

鰻蒲焼きとだし巻き卵重 1,500円

地鶏焼き鳥とだし巻き卵重 1,380円

近江牛ローストビーフ重 1,980円

黒毛和牛と地鶏の相盛り重 1,680円

キッズプレート 660円

キッズカレー 550円

キッズパンケーキ 330円(3歳以下無料)

