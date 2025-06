上質なアイウェアの世界を紹介！オグラ『OGURA MEGANE COLLECTION 2025』

オグラは、新作メガネフレームの紹介やこだわりのオリジナル商品情報を掲載した情報誌『OGURA MEGANE COLLECTION 2025』を2025年6月1日に発行しました。

オグラ『OGURA MEGANE COLLECTION 2025』

【カタログ概要】

◆タイトル:OGURA MEGANE COLLECTION 2025

◆仕様 :A5版/フルカラー/40ページ

◆配布場所:全国の「オグラ眼鏡店」「スペックス」各店舗(無料)

■<ATTRACT × オグラ眼鏡店>コラボレーション新作

2025年6月7日(土)発売予定

全国の「オグラ眼鏡店」「スペックス」各店舗にて、無料配布を開始しています。

「日々の暮らしに、彩りを。」をテーマに、日常に寄り添う眼鏡の魅力や、オグラ眼鏡店の提案する上質なアイウェアの世界を紹介する一冊です。

“眼鏡は医療機器であり、ファッションアイテムでもある”という理念のもと、正確な視力補正と、美しいデザインを兼ね備えたフレームを展開するオグラ眼鏡店。

今回は、鯖江発のアイウェアブランド「ATTRACT」とのコラボレーションモデル『ATTRACT & OGURA』の新作も掲載。

ATTRACTの洗練されたデザインに、オグラ眼鏡店の美意識を融合した人気コラボシリーズの第2弾が登場。

新作は、程よいボリューム感と驚きの軽さを両立したメンズモデルや、装いに華やぎを添えるレディースモデルを展開。

シーンを問わずスタイリングに取り入れやすいデザインが魅力です。

◆メンズモデル(2型/各4色展開)

メンズモデル

・ATP1130:BLK(ブラック)/BRB(ブラウンブラック)/

DDM(ダークデミブラウン)/HGR(ホーングレー) 47,300円(税込)

・ATP1131:BLK(ブラック)/DDM(ダークデミブラウン)/

LGR(ライトグレー)/NVB(ネイビーブラック) 47,300円(税込)

◆レディースモデル(3型/各4色展開)

レディースモデル

・ATL1706 :WIN(ワイン)/GGN(ゴールドグリーン)/

GPK(ゴールドピンク)/GDM(ゴールドデミブラウン) 44,000円(税込)

・APL1804-2:BLM(ブルーマーブル)/DDM(ダークデミブラウン)/

GRB(グレーブラック)/HPK(ホーンピンク) 44,000円(税込)

・APL1805-2: BLH(ブルーハーフ)/CBE(クリアベージュ)/

DMB(デミブラウンブラック)/VOH(ヴァイオレットハーフ) 44,000円(税込)

