今回は2025年5月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します☆

セガプライズ「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660708

登場時期:2025年5月29日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに『-真天地開闢集団-ジグザグ』と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズ第3弾が登場。

『-真天地開闢集団-ジグザグ』のメンバー「命」の大きいサイズのぬいぐるみや、お互いの格好を真似たマスコットが全国のゲームセンターなどに登場します。

いつもとひと味違う服装やカラーリングのキャラクターたちに注目です!

-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ マスコット

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660708

サイズ:全長約8×4×10cm

種類:全6種(龍矢、命、影丸、モップ、マイメロディ、バッドばつ丸)

持ち運びしやすいマスコットが、全6種のバリエーションでラインナップ。

『-真天地開闢集団-ジグザグ』のメンバーたちは、それぞれ「サンリオキャラクターズ」をモチーフにした衣装で展開です。

「サンリオキャラクターズ」からは「モップ」「マイメロディ」「バッドばつ丸」が登場。

モノトーンな色使いで『-真天地開闢集団-ジグザグ』を意識したコーディネートをしています☆

-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ Lぬいぐるみ“命”

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660708

サイズ:全長約20×15×28cm

『-真天地開闢集団-ジグザグ』のメンバー「命」が、大きいサイズのぬいぐるみで登場。

「サンリオキャラクターズ」とのコラボらしいコスチュームと、耳の付いた帽子がポイントです☆

両手を口元に当てたポーズと、ほんのりピンク色に染まったほっぺもキュート。

「サンリオキャラクターズ」のかわいらしさと「命」の魅力が詰まっています!

『-真天地開闢集団-ジグザグ』と「サンリオキャラクターズ」のコラボグッズ第3弾がセガプライズに登場。

「-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ」グッズは、2025年5月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

