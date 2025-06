新たにプレーリードッグ、アルパカ、チンチラを迎える！小諸市動物園「2026年春リニューアルオープン」

長野県小諸市の「小諸市動物園」は、2026年春にリニューアルオープンします。

・所在地 :長野県小諸市丁311(懐古園内)

・開園 :1926年(大正15年)

・リニューアルオープン予定:2026年春

・開園時間 :9:30〜16:30

長野県小諸市の「小諸市動物園」は、2026年春にリニューアルオープン。

1926年(大正15年)の開園以来、地域に愛され続けてきた当園は、まもなく迎える開園100周年に向けて、動物福祉と来園者体験の向上を目指し、大規模な施設整備とサービス刷新を進めています。

◆デジタル時代の“進化する動物園”へ

今回のリニューアルでは、老朽化した動物舎やトイレ、来園者用設備の全面改修に加え、新たにプレーリードッグ、アルパカ、チンチラを迎え、飼育エリアも整備予定です。

さらに、デジタル技術を活用し、人気動物「フンボルトペンギン」と「ムササビ」の様子をYouTubeで24時間ライブ配信する取り組みも始まります。

来園できない方や遠方の方でも、動物たちの日常をリアルタイムで楽しめます。

特に夜行性のムササビは、夜間に動き回る姿が注目されており、ライブ映像だからこそ見られる貴重な瞬間です。

■魅力あふれる小諸市動物園の仲間たち(一部紹介)

・ムササビ:

夜行性のため普段は見づらい動物。

夜間のライブカメラで活発に動き回る姿が楽しめます。

小諸市動物園公式YouTubeチャンネル ムササビ舎ライブカメラ

・フンボルトペンギン:

水中を飛ぶように泳ぐ姿が印象的。

ライブ配信の目玉としても注目されています。

小諸市動物園公式YouTubeチャンネル ペンギン舎ライブカメラ

◆クラウドファンディングで未来の動物園を共につくる

小諸市動物園は2026年に開園100年を迎えます。

老朽化した動物たちの獣舎を新しくし、動物たちの住環境の整備とご来園される皆様に楽しく過ごしていただけるよう、園内の第2期整備工事を進めます。

皆様からのご支援が、動物たちと人々をつなぐ未来の施設づくりにつながります。

小諸市動物園の取り組みに、ぜひともご協力をお願いします。

ムササビ

<現在も寄付受付中>

・プロジェクト名: 小諸市動物園第2期整備で動物たちに快適な住環境を

・募集期間 : 2026年3月31日まで

・目標金額 : 1,000万円

・主な使途 : 新しい動物展示の整備他

・寄付ページ : https://www.mycrowdfunding.aeon.co.jp/projects/komorocity

◆小諸市動物園イベント情報

■小諸市動物園休園について

小諸市動物園は、第2期整備に伴う獣舎建設工事のため、2025年6月1日から2026年3月末まで、全面休園となりますが、期間中日曜日のみ開園します。

期間中は、動物園全面休園に伴い減免料金になります。

散策券:一般200円(税込)、小中学生50円(税込)

■「こもろ駅わくドキ体験広場」

駅前ミニ動物園(どうぶつふれあい体験!)

開催日:2025年6月28日(土)、7月26日(土) ※以降10月まで月1回開催予定

時間 :10:00〜15:00

小諸市動物園は「ふれあえる動物園」をテーマに、小諸駅前広場にて13:30〜14:30まで、モルモットやパンダマウスなどの小動物と直接ふれあえる出張動物園を開催します。

■小諸市動物園NIGHT ZOO

開催日:2025年8月7(木)〜9日(土)

時間 :18:30〜20:30

小諸市動物園で毎年開催されている大人気「NIGHT ZOO(ナイトズー)」は、夏の夜に動物園を夜間特別開園し、普段は見ることができない夜の動物たちの姿を観察できる大人気イベントです。

