ぬいぐるみや日用雑貨、人気キャラクターのフィギュアなどを展開するセガプライズ。

今回は2025年5月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』 Desktop×Decorate Collectionsを紹介します!

セガプライズ アニメ『異世界スーサイド・スクワッド』 Desktop×Decorate Collections

登場時期:2025年5月29日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

DCのヴィラン「ジョーカー」と「ハーレイ・クイン」が、異世界で奮闘するアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』のグッズがセガプライズに登場。

2025年5月のラインナップとして、一緒に飾りたくなる「ジョーカー」と「ハーレイ・クイン」のフィギュアが展開されます。

表情やポージングなどにもキャラクターの魅力が詰まった、見応えあるフィギュアです☆

異世界スーサイド・スクワッド Desktop×Decorate Collections “ハーレイ・クイン”

サイズ:全長約7×16cm

アニメ『異世界スーサイド・スクワッド』の主人公「ハーレイ・クイン」がフィギュアになって登場。

個性的なメイクや服装も丁寧に再現して立体化されています。

フードの飾りやブーツのシワなども表現され、作り込まれたデザイン。

同時期に登場する「ジョーカー」と並べて飾りたくなるプライズです☆

異世界スーサイド・スクワッド Desktop×Decorate Collections “ジョーカー”

サイズ:全長約7×16.5cm

アニメ『異世界スーサイド・スクワッド』の「ジョーカー」を、セガプライズの“Desktop×Decorate Collections”で立体化。

不敵な笑みを浮かべる立ち姿のフィギュアになっています。

どの角度から見ても見応えある造形。

髪の流れや服のシワも細かく表現されています!

アニメ『異世界スーサイド・スクワッド』の「ハーレイ・クイン」と「ジョーカー」が一緒に飾りたくなるフィギュアになって同時登場。

セガプライズのアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』 Desktop×Decorate Collectionsは、2025年5月29日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハーレイ・クインとジョーカーのフィギュア!セガプライズ アニメ『異世界スーサイド・スクワッド』グッズ appeared first on Dtimes.