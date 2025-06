7人組ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSが4日、全国ドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 “KINGDOM”』の東京ドーム公演を開催。同ツアーはグループにとって8度目のドームツアーとなる。この日のライブは、5月24日の埼玉・ベルーナドーム初日公演で初披露された新曲「ICE BREAKER」「New Page」のパフォーマンスをはじめ、「R.Y.U.S.E.I.」「Summer Madness feat.Afrojack」など全33曲を披露。約2時間15分にわたって観客を熱狂させた。

楽曲「RAISE THE FLAG」前には、今市隆二が「東京、Welcome to KINGDOM!Are You Ready MATE?ここにいる全員手を掲げろ!」と呼びかけ、会場を一体に。続く「O.R.I.O.N.」前には、「みなさん盛り上がってますか?今日はともに最高の1日にしましょう」と盛り上げ、OMIも「東京準備いいか?東京準備はいいか?いくぞ、EveryBody!」とシャウトした。MCコーナーでは、メンバー全員がツアーや15周年への思いを口にした。今市は「先日、ベルーナドームでこの“KINGDOM”ツアーがスタートしました。そしてこの東京ドーム公演、やってまいりました。みなさんの盛り上がり最高です。ありがとうございます!」と感謝を伝え、山下健二郎は「僕たち、思い返せば丸15年アーティスト活動をやっています。みなさんのおかげで8回目のドームツアーとなりました。僕たち止まりません。まだまだ上に行きます。みんなついてきてくれますか?信じてます」と語った。岩田剛典は「“KINGDOM”ツアーは7公演しかございませんが、今年はいろいろ皆さんに楽しんでいただけるような年になる予定です」と期待を煽り、ELLYも「またこうやって東京ドーム公演でライブできることをうれしく思います」と喜びを語った。さらに、NAOTOは「15年もやってきてもうやってないことはないと思ってたんですけど、王冠かぶって踊ってます(笑)」と語り、会場を和ませた。小林直己は「今日は誰よりも一番楽しんでいくので、“楽しんでる人競走”しましょう!」と盛り上げ、OMIは「今日しかない最高の夜にしましょう」と語りかけた。アンコール中の映像では、デビュー15周年を記念した初の単独スタジアムライブ『三代目 J SOUL BROTHERS 15th ANNIVERSARY STADIUM LIVE “JSB FOREVER 〜ONE〜”』の開催が発表された。日程は10月4日・5日の2日間、会場は大阪・ヤンマースタジアム長居。アンコール2曲目「J.S.B. DREAM」の冒頭では、OMIが「さあ、俺たちの次のステージはスタジアムに行くぞ。MATE、俺達と一緒に来れるんだな?歴史を刻むぞ」と力強く宣言し、大歓声に包まれた。同ツアーは、6月14日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、6月21日の福岡・みずほPayPayドーム福岡、7月2日・3日の大阪・京セラドーム大阪と続く。