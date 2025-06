by Alpha Photoオンライン掲示板サイトのRedditが、適切なライセンス契約なしにサイトのデータをAIモデルの学習に使用したとして、Anthropicを提訴しました。RedditはAnthropicがサイトのデータを商業目的で無許可で使用したことは違法であり、Redditの利用規約に違反したと主張しています。SUPERIOR COURT OF THE STATE OF CALIFORNIACOUNTY OF SAN FRANCISCO

https://redditinc.com/hubfs/Reddit%20Inc/Content/PDFs/Docket%20Stamped%20Complaint.pdfReddit sues Anthropic for allegedly not paying for training data | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/06/04/reddit-sues-anthropic-for-allegedly-not-paying-for-training-data/Reddit sues Anthropic, alleging its bots accessed Reddit more than 100,000 times | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/679768/reddit-sues-anthropic-alleging-its-bots-accessed-reddit-more-than-100000-times-since-last-julyRedditはカリフォルニア州サンフランシスコ郡上級裁判所に提出した訴状の中で、Anthropicが2021年12月からRedditのコンテンツを不正に利用し、数十億ドル(数千億円)規模の企業価値を持つClaudeを開発し、不当に利益を得たと主張しています。また、投稿されているコンテンツだけではなく、Redditというプラットフォームや技術インフラはRedditの動産であり、Anthropicが経済的利益のために無許可でこれらのインフラに意図的にアクセスして利用したため、Redditが正規ユーザーに提供できるサーバー容量や機能が損なわれたと訴えました。by Text100Redditは、Anthropicのスクレイピングボットはrobots.txtを無視していたと論じています。Anthropicは2024年5月中旬からRedditをウェブクロールのブロックリストに追加していると主張していますが、実際はそれ以降もスクレイピングは10万回以上行われたとRedditは報告しました。訴状の中でRedditはAnthropicを「AI業界の白騎士を自称する遅咲きのAI企業」と呼び、「この訴えは、Anthropicの二つの顔に関するものです。一つは、正義を主張し、境界と法律を尊重することで消費者の意識に取り入ろうとする表の顔、もう一つは、私腹を肥やすためにあらゆる規則を無視する裏の顔です」と述べています。Redditは、Anthropicに対するコンテンツ使用の差し止め命令、そしてRedditのコンテンツをスクレイピングして得た利益の返還、懲罰的損害賠償などを裁判所に求めています。Redditの最高法務責任者であるベン・リー氏は、IT系ニュースサイトのThe Vergeに対して「AIによってフラット化された世界において、Redditの人間性は唯一無二の価値を持ちます。Redditでは、20年近くにわたり、ありとあらゆるトピックについて、豊かで人間味あふれるディスカッションが行われてきました。このような会話は他では起こり得ません。そして、Claudeのような言語モデルのトレーニングに重用されているのです」とコメントしました。Anthropicの広報担当者であるダニエル・ギリエリ氏は、「私たちはRedditの主張に同意できず、断固として弁明します」とIT系ニュースサイトのTechCrunchへのメールで述べています。