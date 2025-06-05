「30 MINUTES」シリーズ10月～12月の新製品ページ公開！ ACVI「30MM アーキバス ADD VE-40A」など全15点エヴァ「30MP 綾波レイ」やアイマス「30MS 芹沢あさひ」など
BANDAI SPIRITSは、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」新製品の詳細ページを6月5日に公開した。
今回公開されたのは同ブランドより10月より12月に展開される一般店頭発売製品。ロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」シリーズ、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」シリーズ、ファンタジープラモデル「30 MINUTES FANTASY（30MF）」シリーズがラインナップされている。
「30MM」からはゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より再現された「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」のほかにも、「30MM 1/144 EXM-X20A/B レヴィニクス(TYPE-A/B)」や「30MM 1/144 エグザビークル(ブーストワイルドバイクVer.)」など5点が展開。
「30MS」からは「アイドルマスター」より「30MS 芹沢あさひ」のほか、「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」など6点が。「30MF」からは「30MF ドラゴニアナイト」や「30MF カスタマイズストラクチャー1」など3点が展開となる。
さらに、「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」からは「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」も展開される。
□「30 MINUTES LABEL 2025年 10月～12月 一般店頭発売アイテム」【30 MINUTES MISSIONS（30MM）】
「30MM 1/144 EXM-X20A レヴィニクス(TYPE-A)」、「30MM 1/144 EXM-X20B レヴィニクス(TYPE-B)」
「30MM 1/144 オプションパーツセット22(ウィングユニット2)」
「30MM 1/144 エグザビークル(ブーストワイルドバイクVer.)」
「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」【30 MINUTES SISTERS（30MS）】
「30MS 芹沢あさひ」
「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」
「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」
「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」
「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」、「30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]」【30 MINUTES FANTASY（30MF）】
「30MF ドラゴニアナイト」
「30MF カスタマイズストラクチャー1」
「30MF クラスアップアーマー(ドラゴニアロード)」【30 MINUTES PREFERENCE（30MP）】
「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」
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