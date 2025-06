6月5日 公開

BANDAI SPIRITSは、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES LABEL」新製品の詳細ページを6月5日に公開した。

今回公開されたのは同ブランドより10月より12月に展開される一般店頭発売製品。ロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS(30MM)」シリーズ、美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS(30MS)」シリーズ、ファンタジープラモデル「30 MINUTES FANTASY(30MF)」シリーズがラインナップされている。

「30MM」からはゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より再現された「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」のほかにも、「30MM 1/144 EXM-X20A/B レヴィニクス(TYPE-A/B)」や「30MM 1/144 エグザビークル(ブーストワイルドバイクVer.)」など5点が展開。

「30MS」からは「アイドルマスター」より「30MS 芹沢あさひ」のほか、「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」など6点が。「30MF」からは「30MF ドラゴニアナイト」や「30MF カスタマイズストラクチャー1」など3点が展開となる。

さらに、「30 MINUTES PREFERENCE(30MP)」からは「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」も展開される。

□「30 MINUTES LABEL 2025年 10月~12月 一般店頭発売アイテム」

【30 MINUTES MISSIONS(30MM)】

「30MM 1/144 EXM-X20A レヴィニクス(TYPE-A)」、「30MM 1/144 EXM-X20B レヴィニクス(TYPE-B)」

「30MM 1/144 オプションパーツセット22(ウィングユニット2)」

「30MM 1/144 エグザビークル(ブーストワイルドバイクVer.)」

「30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON ARQUEBUS ADD VE-40A」

【30 MINUTES SISTERS(30MS)】

「30MS 芹沢あさひ」

「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム3[カラーB]」

「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」

「30MS SIS-K00 ミコルル[カラーB]」

「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」、「30MS オプションパーツセット22(ターボコスチュームα)[カラーB]」

【30 MINUTES FANTASY(30MF)】

「30MF ドラゴニアナイト」

「30MF カスタマイズストラクチャー1」

「30MF クラスアップアーマー(ドラゴニアロード)」

【30 MINUTES PREFERENCE(30MP)】

「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2021

THE IDOLM@STER TM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)カラー