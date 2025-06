東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」の「ル・ジャルダン」にて、週末だけの「サマーバケーションアフタヌーンティー」を開催。

東京ベイエリアを一望するレストランで、夏のフルーツを使ったスペシャルスイーツを堪能できます!

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」サマーバケーションアフタヌーンティー

料金:1名 3,900円(税・サ込)/One Harmony会員料金 3,700円(税・サ込)/プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員料金3,500円(税・サ込)

※コーヒーまたは紅茶付き

数量:1日20食限定

提供期間:2025年7月4日(金)〜7月27日(日)の金・土・日・祝日

提供時間:11:30〜16:00

内容:マンゴータルト/ピーチパフェ/ヨーグルトプリンと白ブドウのブルーキュラソージュレ/ライチムースとマンゴーパッション/イチゴのドーナツ/生ハムクロワッサン/アールグレイスコーン(ブルーベリージャム・マーマレード・蜂蜜)

場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」

予約・問い合わせ:047-711-2427(受付時間 10:00〜18:00)、Webサイト

※数量限定のため予約推奨

季節ごとのテーマを設け、週末限定のアフタヌーンティーが提供している「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」

「ル・ジャルダン」に、1日20食限定の「サマーバケーションアフタヌーンティー」が登場します。

2025年7月は海辺でのバカンスをテーマに、夏のフルーツをふんだんに使用したスイーツが楽しめる「サマーバケーションアフタヌーンティー」をラインナップ。

プレート中央には、南の島をイメージした「マンゴータルト」が用意されます。

タルトの中にはマンゴーとパイナップルのコンフィチュールを忍ばせ、濃厚な甘さと爽やかな酸味のバランスを楽しめます!

ほかにもさまざまなスイーツが登場し、全部で5種類を堪能できるアフタヌーンティーです。

「ピーチパフェ」はコンポートやジュレ、パンナコッタなど、さまざまな味わいで桃を味わえます。

「ヨーグルトプリンと白ブドウのブルーキュラソー」は、透き通るマリンブルーのゼリーに、チョコレートの白波とサーフボードを飾った見た目も涼やか☆

セイボリーには、フランス産バターを使用したホテルメイドのクロワッサンに、生ハム・クリームチーズなどをサンドした「生ハムクロワッサン」が登場します。

パティシエ特製のジャムや蜂蜜を添えた「アールグレイスコーン」が楽しめるのも魅力です。

また、「『サマーバケーションアフタヌーンティー」を注文された方は、東京ベイエリアを一望できる席へ優先的にご案内。

海を眺めながら、1週間頑張った自分へのご褒美や大切な人と過ごす至福のひとときが楽しめます!

オプションメニュー:ノンアルコールカクテル「レモンとライチの夏色フローズン」

料金:1杯 500円(税・サ込)※通常料金1杯950円

オプションメニューとして、「レモンとライチの夏色フローズン」を特別料金にて提供。

併設のバーカウンターで作る「レモンとライチの夏色フローズン」は、爽やかな見た目のノンアルコールカクテルです!

東京ベイエリアが一望できるレストランで、夏のフルーツを使ったスイーツを堪能する週末。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」サマーバケーションアフタヌーンティーは、2025年7月4日〜7月27日の金・土・日・祝日限定で提供されます☆

