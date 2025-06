韓国で観客動員数初登場第1位を獲得した映画『君の声を聴かせて』(9月26日公開)の、ポスタービジュアルとショート予告映像が5日、公開された。映画『君の声を聴かせて』2009年に公開され、台湾で大ヒットを記録した映画『聴説』を韓国でリメイクした『Hear Me : Our Summer』が、邦題『君の声を聴かせて』として日本公開。誰もが経験する恋のときめきと、人生の葛藤を、手話のコミュニケーションを通じて描いた感動作となっている。

今回公開されたショート予告映像では、ピュアな初恋を育みながら夢を追うヨンジュン(ホン・ギョン)とヨルム(ノ・ユンソ)、そしてヨルムの妹のガウル(キム・ミンジュ)の姿が爽やかに映し出されている。しかし、中盤にはサイレンの音が鳴り響き、火事に巻き込まれてしまうガルムの姿も。また、同時に解禁されたポスタービジュアルでは、色鮮やかな深緑を背景に恋のきっかけとなる“バイク”に寄り添うヨンジュンとヨルムの爽やかな青春の一コマがおさめられている。さらに13日より、ムビチケカードの発売も決定。購入特典として、ヨンジュン・ヨルム・ガウルの3人が、それぞれのサインネームのポーズで笑顔をみせているステッカー3種セットも付いてくる。(C)2024 KC Ventures Co.,Ltd & PLUS M ENTERTAINMENT & MOVIEROCK Inc., All Rights Reserved【編集部MEMO】映画『君の声を聴かせて』あらすじ……大学を卒業したもののやりたいことが見つからず、就職する気になれないヨンジュン(ホン・ギョン)。しかたなく両親が営む弁当屋の配達を手伝うことになったヨンジュンは、配達先のプールで手話を使って話すヨルム(ノ・ユンソ)に出会い、一目惚れする。大学時代に習った手話を駆使してなんとかヨルムに近づこうとするヨンジュンだが、ヨルムは聴覚障がい者の水泳グループに所属し、オリンピックを目指す妹ガウル(キム・ミンジュ)の夢を叶えるため、忙しい毎日を送っており……