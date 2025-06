手振れ補正付き4K高画質！MAXWIN『id-C5Pro』

MAXWINは、手振れ補正(EIS)機能付き4K高画質録画を実現し、最大9時間の連続撮影を可能にした容量バッテリー搭載ドライブレコーダー『id-C5Pro』を特別価格で販売するセールを開催します。

MAXWIN『id-C5Pro』

MAXWINは、手振れ補正(EIS)機能付き4K高画質録画を実現し、最大9時間の連続撮影を可能にした容量バッテリー搭載ドライブレコーダー『id-C5Pro』を特別価格で販売するセールを開催。

◆販売ショップ

・Amazonなど

メーカー希望小売価格:29,800円

特別販売価格 :19,800円

【MAXWIN id-C5Pro】

4K手ブレ補正長時間録画 id-C5Pro

<コンパクトサイズなのに最大9時間の長時間録画を可能にした最新型ドライブレコーダー>

1秒で簡単に取付け/取外しが可能で電源配線はもちろん不要。

4K高画質+EIS(手ブレ補正)機能搭載ドライブレコーダー。

キックボードやバイク・自転車に取付けできるマウントを標準付属。

今流行りのレンタル自転車・キックボードにも最適です。

オプションパーツも豊富なので、使い方はあなた次第!

【商品スぺック】

◆EIS 手ブレ補正

本機の揺れや振動をデジタル的に補正し、安定した映像を撮影できます。

旅行先での風景や悪路での撮影も、手ブレを抑えて美しい映像を記録します。

◆4K高画質録画

解像度3840×2160ピクセルの4K動画対応で、一般的なフルHD(1920×1080)に比べて4倍の画素数を誇ります。

クオリティの高いより精細な動画を撮影することができます。

◆最大9時間連続録画

大容量バッテリー(2840mAh)内蔵で最大約9時間の連続録画に対応。

付属のUSB充電ケーブルを利用で、外部電源(バイクのUSB電源ポート/モバイルバッテリーなど)より給電しながら使用できます。

◆SONY STARVIS WDR搭載

SONY製STARVISとWDR技術を搭載のイメージセンサー(IMX335)採用

暗い場所でもノイズが少なく鮮明な映像が撮影でき、トンネルの出入りなど明暗差の激しい場所でも白飛びを抑えます。

◆電源配線不要

バッテリー内蔵なので電源配線不要。

ハンドル周りをすっきりできます。

取付け/取り外しは専用マウントに90°回転させるたけでOK。

初心者でも工具不要で簡単に設置できます。

◆IPX6レベル相当の防水設計

急な雨でも慌てる必要がありません。

◆Wi-Fi(2.4GHz・技適証明取得済み)&専用スマホアプリ

お使いのスマートフォンにWiFi接続し専用アプリにて操作することができます。

その場で映像チェックができ、アプリ接続時に自動で日時設定が補正されます。

また、撮った動画をスマートフォンに転送し、SNSへの投稿や友達や家族とシェアできます。

サイズ

製品仕様

