コートヤード・バイ・マリオット福井16階にある、福井市街を見渡し、雄大な山々がパノラマに広がる「THE LOUNGE & BAR」にて「ハワイアン・アフタヌーンティー」を期間限定で開催。

南国グルメと夏空が織りなすアロハなひとときが過ごせるアフタヌーンティーです☆

コートヤード・バイ・マリオット福井「THE LOUNGE & BAR」ハワイアン・アフタヌーンティー 〜南国グルメと夏空が織りなすアロハなひととき〜

料金:5,800円(税・サ込)

期間:2025年7月1日(火)〜 8月31日(日)

時間:14:00〜17:00(最終受付16:00)

メニュー:

セイボリー:・トロピカルスムージー・ポキのサラダ仕立て・スパイシーガーリックナッツシュリンプ マンゴーアイオリ・ハワイアンフォカッチャピザ・ミニロコモコ丼デザート:・パパイヤショートケーキ・南国フルーツのトロピカルムース・パインとアップルマンゴーのパブロヴァ・ショコラとアプリコットのガトー・タピオカ入り完熟マンゴープリン・マサラドーナッツ・ココナッツのスコーン・パイナップルのコンフィチュール・自家製クロテッドクリーム・ハイビスカスとバタフライピーを使用したアーモンドミルクのクープ

開催場所:コートヤード・バイ・マリオット福井16F THE LOUNGE & BAR

※要予約、1日30食限定

※シャンパーニュ等のアルコールドリンクは追加料金

コートヤード・バイ・マリオット福井が期間限定で「ハワイアン・アフタヌーンティー」を開催。

福井最高層から望むパノラマビューとともに楽しめる、本場ハワイの味覚を忠実に再現した特別なアフタヌーンティーです。

メニューはトロピカルスムージーから始まり、ハワイの代表的なグルメを一度に味わえる、贅沢な構成。

人気のポキサラダやスパイシーシュリンプ、ハワイアンフォカッチャピザにミニロコモコ丼も登場します。

香り立つ、色鮮やかなハワイアンセイボリーの数々を堪能できるのもポイントです。

「ポキのサラダ仕立て」は新鮮なマグロを使用し、「スパイシーガーリックナッツシュリンプ」はガーリックとナッツの香りが食欲をそそるメニュー。

特に「ミニロコモコ丼」は、ハワイの定番グルメを上品にアレンジした一品です☆

デザートは、南国フルーツをふんだんに使用したトロピカルスイーツが充実。

「パパイヤショートケーキ」や「パインとアップルマンゴーのパブロヴァ」「タピオカ入り完熟マンゴープリン」など、トロピカルな味わいが楽しめます。

「ショコラとアプリコットのガトー」は、ほろ苦さと甘酸っぱさのバランスが絶妙。

ココナッツのスコーンには、自家製クロテッドクリームとパイナップルのコンフィチュールを添えています!

さらに、丸く愛らしい、ハワイの伝統菓子マサラドーナッツもラインナップ。

「ハイビスカスとバタフライピーを使用したアーモンドミルクのクープ」で、見た目にも美しい南国の色彩を楽しめるアフタヌーンティーです☆

色鮮やかなハワイアンセイボリーと、南国の恵みを堪能するトロピカルスイーツ。

コートヤード・バイ・マリオット福井「THE LOUNGE & BAR」の「ハワイアン・アフタヌーンティー」は、2025年7月1日〜8月31日まで提供です!

