テナント募集開始！The Cat

福岡市中央区薬院に誕生したばかりの新築ビル「The Cat」では、ビジネスの新たなステージを求める企業に向けて、テナント募集を2025年5月8日に開始しました。

The Cat

駅近の好立地、充実した設備、そして新築ならではの快適な空間が、企業様の事業を力強くサポートします。

【物件情報】

・所在地 :福岡市中央区薬院4-1-4

・駅からの距離 :薬院大通駅 徒歩30秒

・建物 :新築鉄筋コンクリート造

・面積 :36.28坪 119.96m2

・賃料 :月額62万円〜(税抜)

・管理費等 :賃料に準ずる

・敷金 :家賃8ヶ月分

・礼金 :なし

・設備・サービス:- OAフロア

- 天井埋込4wayエアコン(3台)

- 最新のLED照明設備

- 高速光インターネット環境

- 24時間365日ALSOKによるセキュリティシステム

- エレベーター完備

- 専用トイレ

- 給湯設備(IHキッチン)

・用途 :オフィス、事務所、店舗、クリニック等(業種はご相談ください)

・法人登記 :可能

・契約条件 :5年契約、更新料あり

・入居可能時期 :即日入居可能

エントランス

フロア1

【物件の特徴】

・駅徒歩30秒の好立地

薬院大通駅までわずか徒歩30秒というアクセス抜群のロケーションは、従業員の方々の通勤はもちろん、顧客の来訪にも非常に便利です。

・2025年新築のプレミアムオフィス

最新の耐震基準と設備を備えた新築ビルは、快適で安全なオフィス環境を提供し、企業イメージの向上にも貢献します。

・スーパーマーケット隣接

日常の買い物にも便利なスーパーマーケットが隣接しており、従業員の利便性を高めます。

・大手地銀2行が徒歩圏内

金融機関へのアクセスも容易で、ビジネスの効率化をサポートします。

・ワンフロア貸し

各テナント区画は独立性の高いワンフロアとなっており、企業様のニーズに合わせた自由なレイアウトが可能です。

プライバシーも確保され、集中できるオフィス環境を実現します。

・充実したセキュリティ

最新のセキュリティシステムを完備しており、入居企業様の安全・安心をしっかりと守ります。

フロア2

間取り図(36.28坪 119.96m2)

